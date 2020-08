Julio Guzmán, fundador del Partido Morado, se reunió este miércoles 19 de agosto con Walter Martos, jefe del gabinete ministerial.

A su salida de dicho encuentro, el político peruano señaló que compartieron propuestas para mejorar la situación de las personas afectadas por la pandemia del coronavirus (COVID-19).

“Hemos tratado de invertir todo el tiempo en darle ideas (al primer ministro) de cómo podemos ayudar a los más vulnerables”, declaró en conversación con Canal N.

Guzmán agregó que si bien hay buena voluntad para hacer las cosas, falta una mayor “gestión” por parte del gobierno.

“Esto (la crisis sanitaria) es consecuencia de todo un pasado donde el país no se ha preocupado de las cosas básicas, como la salud, educación, infraestructura”, comentó el líder del PM.

En esa línea, comentó que debería haber un sentido de urgencia mayor, ya que estamos en “estado de guerra”.

“A veces siento que no existe esa percepción. Esto no solo ha sido un shock económico sino también emocional. La gente siente que no está protegida, entonces, tenemos que dar no solo un mensaje político sino también llegar a la gente que más lo necesita”, puntualizó.

Sobre investigación preliminar

En otro momento, Julio Guzmán se refirió a la investigación preliminar en su contra por presuntamente haber recibido dinero de la empresa Odebrecht.

Las pesquisas del caso estarán a cargo del fiscal José Domingo Pérez. Respecto a ello, sostuvo que hasta ahora no ha sido notificado formalmente.

“Solo (he recibido) el documento donde aparece la denuncia de este tercero, quien hace una denuncia tan absurda a partir de una entrevista en una radio. Ese es su sustento para acusarme”, subrayó el líder político.

