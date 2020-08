El vocero de la bancada Frente Amplio, Lenin Checco, volvió a referise al pedido de interpelación contra la ministra de Economía, María Antonieta Alva, por su gestión durante la emergencia por la COVID-19.

“Nuestro objetivo no es censurarla, sino que aclare las cosas. Y si estas no tienen justificación, se tiene que sancionar. No es posible que el dinero de los peruanos se vaya a empresas relacionadas con la corrupción”, señaló el legislador en diálogo con RPP.

Checco agregó que el pedido de su agrupación para que se agende en el Pleno la interpelación a Alva Luperdi cuenta con el apoyo de Unión por el Perú (UPP), Podemos Perú (PP) y un grupo de congresistas de Acción Popular (AP).

El parlamentario también comentó que la moción contra la titular del MEF fue planteada hace dos meses y que desde el Frente Amplio solo se exige que se cumpla.

Por último, Lenin Checco habló acerca de las recientes declaraciones de María Antonieta Alva ante la Comisión de Fiscalización, en la que se pronunció sobre los contratos entre una empresa fundada por su padre —quien ha manifestado que ya no forma parte de ella— y el Estado en el año 2019.

“Gracias a su participación ya tenemos conocimiento de esos temas que estaban pendientes. Justamente eso queremos, que las cosas se transparenten y estos errores no se vuelvan a cometer”, puntualizó el vocero del FA sobre ello.

PUEDES VER Daniel Urresti pide al Poder Judicial que programe juicio oral por caso Bustíos

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.