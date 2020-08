RMP sobre investigación de la Fiscalía a Guzmán: “No parece muy razonable” [VIDEO]

El Equipo Especial Lava Jato dio a conocer que comenzará una investigación preliminar contra el líder del Partido Morado, Julio Guzmán, quien presuntamente habría recibido 400 mil dólares para la campaña presidencial del 2016 por parte de Odebrecht.

Rosa María Palacios recordó que el excandidato presidencial fue expulsado dos meses después de iniciar la contienda electoral.

“Digo las fechas: captura de Marcelo Odebrecht y de todos los demás el 30 de junio del 2015. Campaña de Guzmán es enero, febrero y para el 9 de marzo estaba fuera de campaña y el acuerdo final con el Departamento de Justicia de Estados Unidos es en el 2016″, comentó.

Ante esta noticia, el líder político, mediante un mensaje vía Twitter, aseguró que respeta al equipo de fiscales dirigido por Rafael Vela, pero recalcó que es inaceptable abrir una investigación por ocho meses a pocos meses de las elecciones del 2021.

Para la conductora de RTV, las fechas mencionadas anteriormente y el poco protagonismo político antes de lanzar su candidatura le dan un buen sustento al líder del Partido Morado.

No obstante, RMP precisó que la pesquisa no surge a partir de un meme como se ha dicho en estas últimas horas, sino de una anotación de Fernando Migliaccio, tesorero de la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, que especifica que una persona con apellido Guzmán recibió 400 mil dólares.

Asimismo, resaltó que esta acusación contra Guzmán era algo que se sabía, pero cuestionó el por qué la Fiscalía empieza esta investigación a puertas de las elecciones generales.

“Eso no parece muy razonable. Hay que decir que no está teniendo muchos éxitos últimamente. La Fiscalía Anticorrupción hasta el momento no tiene condenado por un caso que explota en noviembre del 2016″, manifestó.

Por último, la abogada alegó que es un poco difícil que Odebrecht haya preferido dar dinero a Julio Guzmán, quien en el 2016 no era popular, en vez de a los candidatos favoritos.

“Si hubiera puesto plata en esa campaña se la hubiera puesto Keiko Fujimori que iba de favorita o Alan García, pero ¿por qué a Julio Guzmán? y ¿400 mil dólares? una cantidad bastante elevada para lo que ellos pagaban”, puntualizó.

