Vela sobre investigación a Guzmán: “Actuamos en un plano profesional y no intervenimos en política”

Rafael Vela, fiscal coordinador del Equipo Especial Lava Jato, rechazó las críticas de Julio Guzmán, fundador del Partido Morado, a quien se le abrió una investigación preliminar por el presunto delito de lavado de activos.

Recientemente, Guzmán señaló que la indagación en su contra “enturbia el proceso electoral”. Ante ello, Vela sostuvo que las acciones de los fiscales siempre son autónomas.

“Siempre actuamos en un plano profesional y técnico y tomamos con absoluta seriedad cualquier caso que denunciamos. Los ciudadanos en general están sometidos a las instituciones que forman parte del sistema de administración de justicia”, declaró Rafael Vela en diálogo con RPP.

En ese sentido, aclaró que la denuncia a Guzmán fue presentada ante la Fiscalía de la Nación y que luego de pasar por las fiscalías supremas, al Equipo Especial recién le llegó en el mes de marzo. Es decir, antes de la declaratoria del estado de emergencia por el coronavirus (COVID-19).

“De tal manera que el trámite de esta denuncia es puesto en conocimiento del fiscal José Domingo Pérez durante la pandemia. Cuando él ha ordenado iniciar diligencias preliminares sobre este caso, lo ha hecho en el momento que corresponde y las posibilidades de nuestro esquema laboral”, manifestó Vela.

Por último, Rafael Vela señaló que el fiscal José Domingo Pérez es quien determinará cuándo citará a Julio Guzmán.

“Justamente para encontrar esas evidencias deben hacerse las diligencias preliminares. El fiscal lo que pretende es que no existan investigaciones detrás de la espalda de cualquier ciudadano. (...) Nosotros no podemos abdicar de nuestra función de investigar y no intervenimos en política”, recalcó el coordinador del Equipo Especial.

Cabe resaltar que la denuncia contra el fundador del Partido Morado se basa en una declaración del excongresista Humberto Morales, del Frente Amplio y fue interpuesta por el ciudadano Carlos Huerta Escate.

A Guzmán se le investigará preliminarmente por presuntamente haber recibido 400.000 dólares por parte de la empresa Odebrecht para financiar su campaña electoral del año 2016.

