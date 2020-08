Titular del MEF señala que “no debió firmarse” contrato entre empresa fundada por su padre con el Estado [VIDEO]

La ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, reiteró que el Consorcio Geoservice Hidroenergía, que integraba la empresa que su padre fundó, no debió firmar algún acuerdo con el Estado al no cumplir con los requisitos de la ley.

La integrante del Gabinete Ministerial, y sobre quien pesa una moción de interpelación, se presentó ante la Comisión de Fiscalización del Congreso para responder sobre los cuestionamientos tras la denuncia mediática del acuerdo contractual con el que dicho consorcio recibió S/ 1 557 000 del Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI), órgano adscrito al Ministerio de Agricultura, pese a estar prohibido.

El ingeniero Jorge Alva Hurtado, padre de la titular del MEF, también se presentó al mismo grupo parlamentario el último viernes. Confirmó que aún mantiene el 40% y su hijo Jorge Alva Luperdi el 10% de las acciones de la empresa Hidroenergía Consultores en Ingeniería.

Sin embargo, resaltó que su desvinculación completa de la compañía está pendiente en un proceso judicial desde el 2018 y que no conoce sobre los trabajos que se realizan desde el 2015. Además, que quien se quedó a cargo fue su socio Juan Armando Olazabal Álvarez.

“El proceso está en investigación en la Contraloría y no he querido que alguna intervención mía sea considerada o sea entendida como injerencia. (...) Lo que queda claro a partir de un informe que ha alcanzado OSCE es que el señor Olázabal no debió firmar ese contrato debido a que fue firmado cuando yo era ministra”, sostuvo María Antonieta Alva.

Jorge Alva, padre de la titular del MEF, aceptó que no debió haberse dado el contrato, pero resaltó que él y su familia desconocía el hecho.

Por otro lado, la ministra considera que hay dos niveles de responsabilidades en el caso, por parte de la empresa y por la entidad contratante, en este caso del PSI. Mencionó que la institución “debe verificar todos los documentos que acompañan el otorgamiento de la buena pro”.

“Este caso ya está en el Tribunal de Contrataciones (del OSCE). (...) Desde mi punto de vista, este contrato no debió haber sido firmado, debido a que se encontraba en una situación de incumplimiento de los requisitos del marco legal de la Ley de Contrataciones”, mencionó.

La ministra María Antonieta Alva precisó que el caso está siendo investigado por la Contraloría; el Ministerio Público; por el Sistema de Control Interno del PSI, para determinar los niveles de responsabilidades; y que el Tribunal de la OSCE dará un veredicto sobre las sanciones del caso.

El último viernes Jorge Alva Hurtado, padre de la titular del MEF, informó que la Fiscalía abrió investigación preliminar por presuntas irregularidades en los contratos que firmó con el Estado la empresa del que aún es accionista.

