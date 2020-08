Ahora Martín Benavides debe responder por nulidad de compra de tablets

El ministro de Educación, Martín Benavides Abanto, participará como invitado en la sesión conjunta extraordinaria de las comisiones de Educación y Fiscalización, en la que informará de manera virtual sobre el proceso de adquisición y distribución de 1.056.430 de tablets, 203.800 cargadores solares y 565.482 planes de datos dirigidos a estudiantes y docentes.

PUEDES VER UPP buscará este viernes las firmas para censurar a Martín Benavides

El contrato fue suscrito con la empresa Topsale S.A.C, por 930 millones de soles, pero luego se dejó sin efecto.

En la sesión que se iniciará a las 3:00 p.m. el ministro explicará la anulación de la compra de las herramientas informáticas que habría perjudicado a 966.293 estudiantes, 90.137 docentes y 27.837 colegios de las zonas rurales. Otro punto en la agenda es la explicación que debe dar sobre el plan de contingencia que va a desarrollar el Ministerio de Educación al no entregar las tablets a los niños más necesitados del país, estando a mitad del año escolar.

PUEDES VER Congreso retrocede en censura contra ministro Martín Benavides

La entrega de las tablets fue una promesa del Gobierno a inicios de la pandemia, para que miles de escolares puedan seguir con sus clases en la modalidad virtual, pero el Ejecutivo no cumplió con ese anuncio, lo que motivó los cuestionamientos a las autoridades del sector educativo. En su descargo, el Ministerio de Educación hizo un pronunciamiento, asegurando que no ha habido actos de corrupción en la adquisición de tablets y que no se contrató a la empresa seleccionada por incumplimientos de la contratista.

Benavides vuelve a presentarse ante el Congreso, después de que el jueves 13 respondió ante el pleno de la representación un pliego interpelatorio de 33 preguntas sobre su paso al frente de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacas de los temas que marcan la agenda nacional.