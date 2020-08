Para el alcalde de Miraflores, Luis Molina, tener 43 alcaldes en Lima Metropolitana hace que la ciudad no tenga una visión homogénea para su desarrollo, evita una gestión efectiva de los servicios públicos y da pie a la aparición de ‘reyezuelos’ distritales que muchas veces tienen una idea mal entendida de la autonomía municipal. Por eso plantea la creación de una Alcaldía Mayor para la capital con el objetivo de lograr un desarrollo integral de la ciudad.

“Lima necesita un cambio en su estructura política. Actualmente es una megalópolis que concentra el 30% de la población total del país, el 57% de las industrias nacionales, el 46% de la población económicamente activa y el 53% del producto bruto interno. Y también concentra la estructura administrativa, política y económica del Estado. Su ubicación geopolítica es estratégica frente al océano Pacífico. Tiene una gran importancia para el país”, comenta.

¿Por qué tener un alcalde mayor y no continuar con un alcalde de Lima como hasta ahora?

Lima tiene 42 distritos, más el Cercado de Lima, y se encuentran fragmentados. Eso trae un problema tremendo, pequeñas islas distritales. El alcalde mayor sería un alcalde ejecutivo, regulador y fiscalizador, y manejaría de manera centralizada la ciudad. Para lograr un desarrollo armónico, integral y equitativo se requiere que Lima Metropolitana cuente con un gobierno unitario a fin de dar coherencia y estabilidad al desarrollo urbano. La diferencia con el actual alcalde de Lima es que el alcalde mayor tendría más control de la ciudad.

¿Y qué pasaría con los alcaldes distritales?

El alcalde mayor y el concejo metropolitano se elegirían por voto popular. Los concejos distritales también se elegirían por voto popular. Y serían estos concejos distritales los que propondrían una terna de tres candidatos con experiencia en gestión pública, previamente evaluados por Servir u otra instancia, en cada distrito. El alcalde mayor elegiría al ‘alcalde distrital’ de esta terna. Es un sistema similar al de Bogotá, donde les dicen alcaldes locales. El alcalde mayor tendría 43 gerentes distritales que, junto con él, manejarían la ciudad con ciertos límites.

Para Luis Molina, esta nueva estructura política en Lima tendría muchos beneficios económicos y de gestión. Actualmente, por ejemplo, servicios públicos como limpieza pública, parques, jardines y serenazgo son administrados por cada municipio en forma autónoma. Incluso la Municipalidad de Lima hace una licitación para limpieza pública.

“Si hay 43 licitaciones, no se genera economía de escala que beneficie a la ciudad, con servicios de calidad y cobertura homogénea”, dice Molina.

Otro problema que podría resolverse es la recaudación. Hay distritos que recaudan más ingresos respecto a otros que sufren una tremenda carencia de recursos.

“Me gustaría que el servicio de limpieza pública que tiene Miraflores lo tenga Comas, San Juan de Lurigancho, La Victoria. Teniendo un alcalde mayor, se hace una sola licitación y los costos serían más eficientes y se brinda el mismo servicio a todos los distritos”, agrega.

Agenda pública

No es la primera vez que el alcalde Luis Molina hace esta propuesta. En febrero pasado la planteó en el Foro Mundial WUF 10, organizado por ONU-Habitat. Allí señaló la necesidad de que Lima tenga un alcalde mayor que planifique y desarrolle la ciudad de manera orgánica porque con 43 ‘reyezuelos’ la capital del Perú no tiene futuro.

El 14 de agosto la Municipalidad de Miraflores aprobó en Sesión de Concejo la moción presentada por Molina, que propone que se ponga en agenda pública el debate de una nueva organización de gobierno municipal para Lima Metropolitana, como la alcaldía mayor. En la sesión se decidió que el alcalde haga de conocimiento dicho acuerdo del Concejo ante los representantes de los poderes del Estado, para su análisis y debate.

Molina tiene listo un proyecto de ley que ha puesto en conocimiento de congresistas de varias bancadas. Se ha reunido con dos congresistas de Alianza para el Progreso, dos del Partido Morado y esta semana lo hará con representantes de Fuerza Popular. Su objetivo es plantear el tema, darlo a conocer y que ellos lo analicen y propongan para su debate como una iniciativa multipartidaria.

“Tengo doce años de regidor en la Municipalidad de Miraflores, he visto diferentes gobiernos de este distrito y diferentes alcaldes en Lima, y creo que ya no podemos seguir así. Los alcaldes (distritales) no cumplen su papel de gerentes de la ciudad y la ciudad se ve perjudicada”, comenta.

El tema de un alcalde mayor para nuestra ciudad también ha sido planteado recientemente por el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, quien tiene una propuesta similar a la del alcalde miraflorino.

“Saludo al alcalde Muñoz porque compartimos la misma visión. Capaz habrá otras propuestas sobre el mismo tema, pero hay que hacer algo. Lima debe avanzar y ser un referente internacional como Bogotá, Madrid y otras ciudades con un solo alcalde. Hay que tener sentido integrador”, precisa. Desde hace tiempo se discute el que los alcaldes distritales se comporten como señores feudales. Ya es hora de poner el tema en la agenda pública.

