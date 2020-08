Julio Guzmán: “En política no hay coincidencias, nadie me va a tumbar” [VIDEO]

Indignado y sorprendido, así describió su sentir el líder del Partido Morado, Julio Guzmán, luego de conocer la noticia de la investigación en su contra por parte del Equipo Especial Lava Jato por presuntamente recibir 400 mil dólares de Odebrecht.

El excandidato presidencial aclaró que la investigación preliminar en su contra se ha generado por una denuncia del ciudadano Carlos Huerta Escate que, luego de escuchar una entrevista radial, decidió presentar la acusación.

“No hay prueba ni siquiera hay indicio, es simplemente la opinión de un ciudadano ¿Cómo es posible que eso se convierta en un documento de la Fiscalía? Esto es inaceptable y tengo que salir a defenderme porque no voy a tolerar que me vinculen con la corrupción”, indicó.

Guzmán alegó que por la cronología de los hechos es materialmente imposible que Odebrecht le haya otorgado una cifra de dinero, pues aseguró que cuando Marcelo Odebrecht y Jorge Barata fueron detenidos él no era un político conocido y, además, no existe codinome que lo vincule a los actos de corrupción.

Para el líder del Partido Morado, esta investigación no es una coincidencia y responde a los intereses privados y el populismo con miras a las elecciones del 2021.

En tanto, Julio Guzmán manifestó que espera que todo esto sea solo un trámite judicial y que el equipo dirigido por Rafael Vela aclare todo lo más pronto posible.

Además, reveló estar dispuesto a participar del proceso, pero pidió celeridad, pues consideró que los ocho meses de investigación pedidos por el Equipo Especial Lava Jato son demasiados.

“Si se tiene que investigar, que se investigue ya. Esto no tiene ningún precedente y hace mucho daño a la democracia y a la campaña electoral que recién comienza (...) Me voy a defender hasta el final porque tonto no soy y en política no hay coincidencias, nadie me va a tumbar”, afirmó.

