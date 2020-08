Patricia Donayre, titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), tuvo un accidentado recorrido durante su visita a centros de salud en Tarapoto, en San Martín, donde entregó medicina para pacientes COVID-19.

Precisamente, durante el cumplimiento de la jornada, un hombre que alegó ser un expaciente COVID-19 abordó a la ministra Patricia Donayre y su comitiva a fin de manifestar su malestar por el trato que viene dando el personal sanitario a los enfermos contagiados del nuevo coronavirus.

“(...) ahora me han citado y vengo al hospital, yo tengo una secuela en mi pierna. Llego y el vigilante me dice “no está el doctor, así que no vas a entrar”. Cómo te tratan. Vengo acá [señala otra puerta del centro de salud] y comentan que no vendrá el doctor. (...) necesito al médico para que me dé de alta y poder ir a trabajar porque sino nadie me va a dar de comer en mi casa”, exclamó.

El morador continuó implorando ante Donayre Pasquel y añadió que padece de diabetes. Además, resaltó que desde el día que salió del nosocomio, tras recuperarse de la COVD-19, pasaron más de seis días y todavía no recibe el documento del alta médica, por tanto, demandó una mayor acción en los trabajadores del centro de salud. “Yo no he recibido ni bono ni canastas”, expresó.

Ante ello, la titular del Midis indicó al sujeto que comprende su desazón y pidió a la doctora a cargo del hospital que tome en consideración las secuelas que presentan los pacientes recuperados. “Necesitan un trato humano (...) espero que puedan atender al señor”, acotó.

Coronavirus en Perú: se eleva a 541.493 casos de coronavirus

El lunes 17, el Ministerio de Salud informó que los casos positivos del nuevo coronavirus ascendieron a 541.493. Asimismo, reportó que, hasta la fecha, se registra 14.181 pacientes hospitalizados por la SARS-CoV-2, de los cuales, 1.524 se encuentran en UCI con ventilación mecánica.

Además, detallaron que 370.717 pacientes fueron dados de alta o cumplieron su período de aislamiento domiciliario. No obstante, de acuerdo a cifras oficiales, los decesos a causa de la COVID-19 en el Perú se elevaron a 26.481.

