La ministra de Salud, Pilar Mazzetti, instó a las autoridades regionales de Puno a organizarse y mejorar el diálogo con su gobernador, Agustín Luque, antes que buscar un contacto directo con el Gobierno Central a través de llamadas telefónicas para enfrentar la emergencia del nuevo coronavirus (COVID-19).

Un vídeo publicado por el medio online Mano Firme muestra a la titular del Minsa conversando con regidores de Puno a su salida del encuentro que sostuvo el último sábado, reunión en la que pidió “tomar decisiones que no son de escritorio” y dar respuestas eficientes a quienes están en la primera línea contra la enfermedad.

“Ya le hemos ayudado, ya le hemos dado a las autoridades regionales, no le voy a dar mi teléfono, discúlpeme pero yo no le voy a dar mi teléfono a todo el mundo, ustedes se alinean, tienen una vía de comunicación, se quieran o no se quieran, se amen o no se amen. Yo no le voy a dar mi teléfono a toda la población”, aseveró.

Asimismo, Pilar Mazzetti remarcó la necesidad que existe al interior del Gobierno Regional de Puno de mejorar sus canales de diálogo con Luque a fin de coordinar la estrategia sanitaria contra la COVID-19, en lugar de recurrir directamente al Gobierno Central.

“Yo le doy mi número a una sola autoridad, ustedes se organizan o se quedan sin nada, así de fácil. Discúlpeme pero los peruanos tenemos que saber unirnos y comunicarnos. (...) El Perú no se maneja con llamadas telefónicas ni WhatsApp, tienen que aprender todos a comunicarse”, agregó la ministra.

Mazzetti llegó a Puno el último fin de semana para supervisar la ejecución de la megaoperación Tayta junto al presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, y al titular de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Carlos Lozada. Del mismo modo, realizó la entrega de 100 balones de oxígeno y garantizó el envío de otra cantidad importante en los próximos días para que sean distribuidos en hospitales del Minsa y de EsSalud.

“El envío de balones de oxígeno que son adquiridos por el Ministerio de Salud y otras instituciones requieren de un proceso de revisión antes de ser trasladados y acondicionados en un vuelo aéreo, debido a condiciones de seguridad. Además, son nuestras Fuerzas Armadas quienes hacen una inspección minuciosa de cada balón”, afianzó Mazzetti Soler.

