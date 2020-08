Las medidas contra el avance del coronavirus en el Perú deben ser a base de ciencia y no de opiniones, así lo precisó Ragi Burhum, quien calificó la actual situación de la pandemia como preocupante, pues pese a la poca data publicada por el Minsa hay una evidente alza de contagios.

“La data dice que estamos en aumento y si me dices a mí que la estrategia de que los domingos no salgan las personas va a funcionar te digo que eso no va a ser suficiente para los grados de aumento que estamos viendo”, indicó.

El científico en computación sostuvo que no realizar más pruebas moleculares o el rastreo de los contactos de los infectados solo provocará más muertes. Asimismo, explicó que la estrategia de la cuarentena focalizada, que consiste en muestrear, rastrear y aislar, se complementa con un soporte económico para las personas que quedarán inmovilizadas.

“Lo que va a significar es que vamos a recibir de 100 a 150 mil muertos más a fin de año (...) Estamos en una situación extraordinaria que requiere una respuesta extraordinaria”, manifestó.

Los distritos con más contagios serían Cercado de Lima, Surquillo, Rímac, San Juan de Lurigancho y Ate, pero el experto aclaró que la digitalización de los datos no es del todo correcta por lo que los resultados no son fidedignos. Además, resaltó que este problema viene desde el comienzo de la pandemia y, por tanto, ya es un error de gestión.

Por otro lado, comentó que ahora no es relevante saber si estamos en un subregistro de fallecidos por la COVID-19, pues la realidad es que la situación en el Perú a comparación del resto del mundo es mala.

Burhum indicó que es poco posible hacer predicciones sino se están aplicando las pruebas moleculares, no obstante, aseguró que hay una tendencia, la cual es difícil de medir mal.

“Si continuamos con esta estrategia no me sorprendería que acabemos con 100 o 150 mil muertos más”, concluyó.

