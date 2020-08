Sospechosa compra de chalecos antibalas para 7° Región Policial de Lima

Después que La República advirtió presuntas irregularidades en la compra de chalecos antibalas que hizo la Séptima Región de la Policía con sede en Lima, el ministro del Interior, Jorge Montoya, dispuso la intervención de la Oficina de Control Institucional (OCI) para verificar los hechos.

El 23 de julio de este año, el Comité de Selección de la Oficina de Procesos de la Unidad de Administración de la Séptima Región concedió al consorcio compuesto por las compañías Armory Supply e Industrias Hofei la venta de 4 mil 657 chalecos antibalas tipo II-A por 8.5 millones de soles.

Entre las especificaciones técnicas se requirió que el equipo de protección personal contrarrestara los impactos de proyectiles de armas de fuego de corto alcance, como revólveres y pistolas de calibre .38, 9 mm y 44 Magnum.

Durante la licitación se presentaron 33 empresas y solo 7 de quedaron en contienda. Como parte del proceso, el Comité de Selección fijó el 15 de julio como fecha de entrega de las ofertas y de ejemplares del chaleco antibalas. La fecha se consignó en el portal del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Sin embargo, sospechosamente, los encargados del comité cambiaron las reglas y alargaron la entrega para el viernes 17 de julio. Este cambio favoreció al consorcio Armory Supply e Industrias Hofei.

A pedir de boca

En efecto, ese mismo día, el consorcio suministró la muestra del chaleco antibalas a la Oficina de Logística de la Región Policial Lima. De haberse respetado la fecha inicial, podría haber sido eliminado del proceso, debido a que un ejemplar de su propuesta recién llegó al país el jueves 16 de julio.

El gerente general de Armory Supply, Ricardo Sáenz, confirmó a La República que, efectivamente, la muestra llegó en la fecha indicada. Para acreditar lo que decía, exhibió la caja donde llegó embalado el chaleco antibalas.

"Ni bien salió la convocatoria, uno ya tiene la data del chaleco. Porque la fábrica se demora un día en confeccionar un chaleco y el chaleco se envía por DHL. En nuestro caso, la muestra llegó el 16 de julio y al día siguiente, 17, lo presentamos. Llegué a las justas", comentó Ricardo Sáenz.

Por otro lado, el consorcio Armory Supply e Industrias Hofei presentó un chaleco antibalas marca ONYX Armor, modelo Strix. Y especificó que el chaleco había sido fabricado en los Estados Unidos, sin embargo, al entregar la certificación de dicho producto, consignó una acreditación con la marca de Onyx Protective Group modelo Stryx, distinto del modelo que ofertó.

Este diario verificó que en la tabla de los estándares de la National Institute Of Justice (NIJ, por sus siglas en inglés), entidad que certifica la calidad de los chalecos antibalas, señala que Onyx Armor modelo Strix procede de la ciudad de Bogotá, Colombia, y no de los Estados Unidos. Mientras que la marca Onyx Protective Group figura en Florida, Estados Unidos, pero no registra el mencionado modelo Stryx.

Según las bases de la licitación, "el postor como parte de la oferta deberá presentar la certificación del chaleco antibalas, conforme al modelo ofertado, adjuntando el reporte de las pruebas completas que dio origen a dicha certificación, el cual debería estar vigente". No obstante que el consorcio Armory Supply e Industrias Hofei presentó una certificación diferente a las bases, pasó la prueba.

Además, con la finalidad de acreditar experiencia comercial, el consorcio entregó comprobantes de compra y venta de chalecos antibalas, cuyos documentos no están muy claros, debido a que dichas importaciones no están registradas en Aduanas.

Armory Supply consignó en su expediente una orden de compra de la empresa AFG Integradores, señalando haberle vendido 150 chalecos antibalas táctico nivel III-A, de fabricación estadounidense, por el monto 348 soles. Dicho contrato se realizó el 1 de enero de 2020 con un plazo de 90 días de entrega. Sin embargo, dicha mercadería no figura en el reporte de la DUA (Documento Único Administrativo) de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

¿Cómo hizo Armory Supply para pasar 150 chalecos antibalas de fabricación norteamericana sin ser controlado por la Aduana? El gerente Ricardo Sáenz no pudo explicar la importación de los 150 chalecos antibalas y adujo que posiblemente fueron confeccionados en el Perú. ¿Por qué en nuestro país si el comprobante de compra decía que se fabricaron en EEUU?.

Ministro del Interior ordena investigar

El ministro del Interior, general FAP (r) Jorge Montoya Pérez, al tener conocimiento del caso, dispuso que la Oficina de Control Interno (OCI) del Mininter se haga cargo de las investigaciones a fin de establecer si hubo irregularidades en el proceso de adjudicación que beneficio al consorcio Armory Supply e Industrias Hofei.

“No vamos a tolerar ninguna clase de corrupción en la PNP. Si se detecta alguna irregularidad, tengan por seguro que vamos a denunciar y sancionar a los responsables”, dijo.

Los miembros del Comité de selección son los suboficiales PNP Luis Cerrillo Mamani, Leoncio Robles Vásquez y Harry Ocampo Tafur.

