Julio Guzmán: “Nunca en mi vida he robado ni un sol”

El excandidato presidencial Julio Guzmán rechazó la investigación preliminar que el fiscal José Domingo Pérez, del Equipo Especial Lava Jato, abrió en su contra por recibir presuntamente dinero de Odebrecht para su campaña del 2016.

En diálogo con Canal N, el líder del Partido Morado manifestó que la situación amerita “una denuncia a todos los implicados” en lo que, consideró, es una acto contra su honor.

PUEDES VER Equipo Especial abre investigación a Julio Guzmán por presuntos aportes de Odebrecht

“Lo primero que voy a hacer es hablar con mi abogado. Porque esto requiere una denuncia. Una denuncia a todos los implicados. Es increíble”, señaló el excandidato a la Presidencia de la República.

Guzmán reprochó también que no se lea el documento en el que se basa la investigación preliminar en su contra, y cuestionó que no se vea “realmente lo que significa esto”.

“Y que traten de manchar la honra de personas que nunca han estado metidas en la corrupción, y que justamente se han metido en política porque ya me cansé de quejarme. Y me cansé de los ladrones. Porque nunca en mi vida he robado ni un sol. Y ahora que me meto en política, ¿me vienen con esto? Además, que haya gente que se preste de tontos útiles, no, ya...”, dijo el líder del Partido Morado.

Ampliaremos en breve...