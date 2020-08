Medio Perú sin candidato y la mayoría acepta transgresores

A ocho meses de las elecciones generales, la mitad de los peruanos no tiene a nadie por quien considere votar para la presidencia del país, aproximadamente, según muestra la última encuesta telefónica a nivel nacional del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), investigación realizada para La República.

PUEDES VER Acusan a José Luna Morales de firmar cheques de S/ 128 para liquidar a exdocentes de Telesup

El estudio, que consultó a la población del 1 al 12 de agosto últimos, genera aproximaciones sobre el alcance de diversas opiniones en el Perú con márgenes de error de 2,8 puntos (por encima y por debajo) en cada resultado de nivel nacional.

La mitad del país, grosso modo (51% en el sondeo), no tiene un posible candidato de preferencia. Los peruanos de este grupo consideran votar por nadie (25.2% en la encuesta), no saben a quién respaldar (un 20.4%), harían un sufragio en blanco o viciado (un 4.4%) o no irían a dar su voto (un 0.7%).

PUEDES VER Congresistas intercedieron por empresas ante EsSalud para cobrar deudas

La otra mitad, más o menos (49% en este estudio del IEP), sí tiene líderes por quienes consideraría votar. Encabeza esta lista el presidente Martín Vizcarra, pese a que no puede postular el 2021, pero solo con la preferencia de un 15.9% de nuestra población, a grandes rasgos.

Muy debajo del mandatario, aparecen los otros líderes usualmente más favorecidos en diferentes encuestas: el alcalde del distrito limeño de La Victoria, George Forsyth (5.7%); y el ex primer ministro Salvador del Solar (5.7%). Este último ha dicho públicamente que no será candidato presidencial el 2021.

PUEDES VER Chehade busca el regreso a la bicameralidad a menos de 2 años del referéndum que la rechazó

Muy cerca de ellos está el etnocacerista Antauro Humala (5.6%), preso por la asonada del Andahuaylazo, pero cabeza de un sector que ha llegado al Congreso con el partido Unión por el Perú (UPP), en una alianza.

Les siguen el congresista Daniel Urresti (2.8%), el más votado en las últimas elecciones parlamentarias; la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori (2.8%); Julio Guzmán, presidente del Partido Morado (1.7%); un candidato del Frepap sin identificación aún (1.6%); y la exlegisladora Verónika Mendoza (1%), cabeza de la agrupación Nuevo Perú.

A diferencia de otras encuestas, esta ha recogido las respuestas espontáneas de los consultados. Es decir, no ha ofrecido una lista predeterminada de posibles candidatos sino pedido a los encuestados que digan cualesquiera sean sus consideraciones sobre el voto para la presidencia del país.

Que no sigan las leyes

El estudio del IEP también explora sobre las características que debería tener un candidato a la presidencia de la República, según las preferencias de los peruanos, con resultados que despiertan algunas alarmas.

Algo menos de tres cuartas partes de la población (72% en el sondeo) preferiría a un postulante a Palacio de Gobierno que tuviera experiencia como autoridad. En cambio, una cuarta parte del país (26%) favorecería a un candidato nuevo en política, sin experiencia previa.

Cerca de tres cuartas partes del Perú (un 77%) preferiría que el aspirante tenga experiencia en el sector público. En tanto, un 15% se inclinaría por quien provenga del sector privado.

PUEDES VER Juicio contra Rómulo León por Caso Hospitales iniciará este lunes 17

Algo menos de dos tercios del país (62% en el sondeo) preferiría un candidato que pueda ir más allá de las leyes con tal de mostrar resultados. Solo algo más de un tercio de la población (un 37%) favorecería a un postulante que siempre siguiera las leyes.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacas de los temas que marcan la agenda nacional.