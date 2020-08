El ministro de Transporte y Comunicaciones, Carlos Estremadoyro, enfatizó en que las fronteras del país están cerradas, ya sea por vía aérea o terrestre, como medida para controlar la propagación del nuevo coronavirus (COVID-19).

Asimismo, sostuvo que el Gobierno está permitiendo el retorno de los ciudadanos pero solo a través de la Cancillería, para que puedan monitorear que estas personas cumplan con la cuarentena respectiva.

“Bueno, no (pueden ingresar al país por Ecuador), porque las fronteras están cerradas y todo movimiento de personas que ingresa o sale del país se hace a través de la Cancillería. Entonces no se trata de no moverse, si no de moverse organizadamente y con todos los protocolos garantizados” declaró el ministro para Canal N.

Esta restricción fue cuestionado luego que el futbolista Jefferson Farfán y la cantante Yahaira Plasencia regresaran el último domingo al país vía terrestre por Tumbes, frontera de Ecuador.

Respecto al cumplimiento de la cuarentena, el titular del Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) sostuvo que esta debe ejecutarse en el lugar final en el que llegará la persona, es decir, donde reside, debido a que si se sigue trasladando podría contagiarse de la enfermedad.

“Básicamente el ingreso se hace con la Cancillería y normalmente se hace acá en Lima. Hay hoteles que se han estado habilitando (...) La cuarentena tiene que hacerse en el lugar final”, sostuvo el ministro. Agregó que se puede permitir el transporte de las personas que cumplan actividades permitidas o básicas.

“Se puede reactivar el transporte de personas que sean necesarias, pero ordenadamente a través de la Cancillería de tal modo que podamos nosotros no tener el descontrol que se tuvo”, mencionó el jefe del MTC.

Fronteras se abrirían a mediados de 2021

Asimismo, Carlos Estremadoyro sostuvo que el cierre de fronteras debe continuar hasta que a nivel nacional no haya tanta demanda hospitalaria por los casos de contagios. En esta línea, indicó que se reabrirían los vuelos y viajes internacionales a mediados de 2021.

PUEDES VER Medio Perú sin candidato y la mayoría acepta transgresores

“Tenemos que medir cada paso que estamos dando y ahorita no es el momento todavía para abrir vuelos internacionales porque aun no hemos logrado controlar al difusión d el pandemia en nuestra población. Cuando hayamos logrado bajar los índices y tengamos desocupada parte de nuestra capacidad hospitalaria de atención, recién podemos comenzar a abrir vuelos internacionales”, resaltó.

Además, sostuvo que el sector económico como el turismo no sería reabierto inmediatamente porque la población va evitar trasladarse por temas de ocio. “Esto va a ser seguro a mediados del próximo año. Entonces, nos da tiempo a que nosotros podamos prepararnos “, refirió el titular del MTC.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacas de los temas que marcan la agenda nacional.