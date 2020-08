Una iniciativa multipartidaria del Congreso solicita al jefe del Consejo de Ministros, Walter Martos, la cooperación entre ambos a fin de potenciar la estrategia comunicacional del Gobierno ante la pandemia del coronavirus.

De acuerdo al oficio, que data del viernes 14 de agosto, el pedido tiene como objetivo “conseguir una ciudadanía informada y empoderada, que maneje los mensajes y recomendaciones en temas vinculados a salud, economía y otros”.

La solicitud está firmada por representantes de las nueve bancadas que conforman el Legislativo, sumadas a la rúbrica de Arlette Contreras (congresista no agrupada).

En ese sentido, la iniciativa multipartidaria es promovida por Daniel Olivares (Partido Morado), Mónica Saavedra (Acción Popular), María Cabrera (Podemos Perú), Guillermo Aliaga (Somos Perú), Diethell Columbus (Fuerza Popular), Rocío Silva Santisteban (Frente Amplio), Jim Mamani (UPP), María Retamozo (Frepap), Gino Costa (Partido Morado), Carmen Omonte (APP) y Arlette Contreras (no agrupada).

Asimismo, el documento remitido a Walter Martos lamenta que la comunicación del Gobierno respecto a las medidas de protección que debe adoptar cada ciudadano no se ejecuten de manera organizada. “Cada Ministerio trabaja los mensajes de manera independiente, los mensajes no son diferenciados para todos los públicos relevantes y los medios elegidos hacen que no todos los peruanos puedan acceder a dichos mensajes”, indica.

PUEDES VER: Empresa de congresista Arón Espinoza incumple convenios con dos municipios

En consecuencia, la representación nacional solicita al primer ministro abrir una mesa técnica de trabajo en aras de reforzar la estrategia e implementar una campaña de comunicación que contribuya a controlar la pandemia del coronavirus. “Hay oportunidades de mejora y es momento de ser propositivos”, comenta sobre el hecho el parlamentario Daniel Olivares.

“Es muy necesario poner en marcha una campaña tan creativa, eficiente y agresiva que los mensajes sean fácilmente viralizados por plataformas como WhastApp y otras de uso masivo de los peruanos”, acota la acciopopulista Mónica Saavedra. “Debemos convocar a líderes indiscutibles para que nos ayuden a llegar a la consciencia de todos con mensajes legibles y contundentes”, finaliza.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacas de los temas que marcan la agenda nacional.