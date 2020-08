La encuesta del IEP para La República reveló que la popularidad del presidente de la República, Martín Vizcarra, cayó 10 puntos porcentuales dejando al jefe de Estado con una aprobación de 56% y desaprobación de 40%.

Augusto Álvarez Rodrich aseguró que Vizcarra sigue teniendo un respaldo importante sobre todo si se toma en cuenta el actual panorama en el sistema de salud y las cifras preocupantes de fallecidos por la COVID-19 que hasta el momento rondan los 26, 281 personas.

“Está cayendo sin duda, pero ¿por qué sigue estando tan elevada (la popularidad)? (...) Es probable que esta tendencia se vaya a profundizar, es decir, va a ir gradualmente cayendo”, cuestionó.

Según algunas opiniones, esto se debería a que las encuestas telefónicas no estarían dando resultados fidedignos, no obstante, el conductor de RTV alegó que esto no es así, ya que este tipo de sondeos permiten llegar a lugares que normalmente no se podría.

La misma encuesta también especifica cuál es la percepción de la ciudadanía a la hora que escucha al mandatario. Un 52% le cree mucho o algo, mientras que un 48% poco o nada. Para AAR, esto se debe a que las personas no están conformes con la estrategia del Gobierno frente a la COVID-19.

Por otro lado, la encuesta del IEP, sin mencionar una cartilla de candidatos, preguntó sobre la intención de voto para las elecciones presidencial del 2021. La primera opción, para los encuestados, es Martín Vizcarra con un 15.9%. No obstante, el periodista recalcó que un 25.2% no sabe por quién votaría y el 20.4% prefiere no opinar.

“Así están las cosas a muy poco tiempo de la elección. La gente no tiene una sensación de intención de voto clara”, comentó.

