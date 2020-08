Congresistas intercedieron por empresas ante EsSalud para cobrar deudas

Tres congresistas de la República intercedieron por empresas a través de oficios para el cobro de deudas del Estado.

Se trata de los parlamentarios del Frepap Richard Rubio Galarza y Alfredo Benites, y del líder de la bancada Podemos Perú e hijo del dueño del partido, José Luna Morales.

De acuerdo a un reportaje de Cuarto Poder, los tres legisladores dirigieron escritos a EsSalud.

Frepap

De la bancada del Frepap, los legisladores Rubio Galarza y Benites dirigieron sendos escritos a la institución que jefatura la exviceministra Fiorella Molinelli.

El 24 de marzo, a poco de iniciar el estado de emergencia por la pandemia de coronavirus en el país, el congresista Benites envió un oficio a EsSalud solicitando información sobre el cumplimiento de los pagos de la institución a sus proveedores.

En el documento, según Cuarto Poder, el parlamentario del Frepap refirió a una presunta deuda de EsSalud vinculada al alquiler de una ambulancia.

Es decir, que el legislador del Frepap pedía que se le aclarara si EsSalud estaba cumpliendo con pagar a sus proveedores.

Rubio Galarza también hizo lo propio, de acuerdo al citado dominical.

El pasado 4 de agosto, el legislador del Freepap dirigió un oficio a EsSalud en el que le pedía a la presidenta de la institución información sobre el pago de una deuda a un particular.

Dice el oficio, citado por Cuarto Poder:

"[...] trasladarle el siguientecaso que ha llegado a mi despacho congresal. En el marco de la emergencia del Niño Costero durante el 2017, la Red Asistencial Lambayeque contrató a las empresas Grupo By R Contratistas y Consultores SAC y al Consorcio Damiro By R Sac, para la ejecución de varios servicios que fueron debidamente cumplidos. Dichas empresas manifiestan que hasta el momento, no han percibido ningún pago pese a los reiterados requerimientos".

"Le traslado el pedido antes descrito para que en el marco de sus competencias evalúe y realice las acciones correctivas correspondientes para no perjudicar a las mencionadas empresas", continúa en su oficio el congresista Rubio del Frepap.

Y seguido, agrega:

"Le solicito asímismo informe sobre las gestiones que realice sobre el caso".

Es decir, que EsSalud le remita a su despacho parlamentario información sobre el reclamo de las empresas privadas que pidieron su ayuda.

Días después, sin embargo, el mismo congresista Rubio envió otro escrito a EsSalud en el que indicaba a la presidenta de la institución que no estaba obligada a informarle sobre el caso particular.

"Mi función congresal me impide interferir en conflictos de terceros con las instituciones, cuya materia de controversia no verse sobre materias de interés público", dijo el parlamentario en el segundo oficio.

Y continuó, según Cuarto Poder:

“Su despacho no tiene que informarme sobre las actuaciones que decida realizar”.

El líder de Podemos Perú

El tercer parlamentario que envió un escrito a EsSalud fue el hijo del investigado por el caso Lava Jato José Luna Gálvez, dueño de la Universidad Telesup y, también, del partido Podemos Perú, que tiene once legisladores en el Congreso.

Ocurrió el 13 de junio. En dicha fecha, Luna Morales envió un oficio a Molinelli en el que recogía una denuncia del ciudadano José Peña, "cuya copia adjunto", según el documento citado por Cuarto Poder.

“Con la finalidad de que le pueda dar atención según los procedimientos establecidos y se sirva informar a este despacho de los resultados de la misma”, se lee en el documento citado por Cuarto Poder.