La vicepresidenta de la Comisión de Ética, Mirtha Vásquez (Frente Amplio), exhortó a los miembros de este grupo de trabajo a que se abstengan de votar en caso de que un congresista de su misma bancada sea investigado, a fin de garantizar transparencia e imparcialidad.

“En caso se involucre a correligionarios, lo mejor es abstenerse de votar para no generar visos de parcialidad y para que la gente no tenga el mensaje de que hay una intención de blindar a los compañeros”, sostuvo.

PUEDES VER Advierten que proyecto sobre publicidad estatal de APP tiene varias fallas

Ayer se postergó para una próxima sesión la reconsideración de Vásquez sobre la votación que mandó al archivo la solicitud de apertura de una investigación contra el congresista José Luna Morales (Podemos Perú), por no cumplir presuntamente con los aportes de las pensiones de sus trabajadores de la Escuela Internacional de Posgrado.

En la misma línea, la parlamentaria Zenaida Solís (Partido Morado), quien integra la referida comisión, se refirió a que está impulsando al interior de la Comisión de Constitución y Reglamento un proyecto de Ley para que cuando un investigado sea de la misma bancada que un miembro de la comisión, éste se inhiba de votar.

Uno de los puntos que Vásquez cuestiona es la votación del parlamentario Aron Espinoza (Podemos Perú) en el caso de Luna Morales, en vista de que su incorporación a Ética aún no se había formalizado cuando se archivó el caso.

“Se debería dilucidar si correspondía o no que el congresista Aron Espinoza emita su voto porque fue incorporado en el Pleno del Congreso como miembro de la comisión, pero no se había formalizado. La Mesa Directiva tiene que notificar formalmente la incorporación. Se debe resolver ese tema”, explicó.

El pasado 8 de agosto, por 3 votos a favor y 4 en contra se archivó esta investigación. Entre estos últimos estaba la concerniente a Aron Espinoza.

Si bien esta comisión investiga los actos relacionados a la ética durante la labor parlamentaria, Vásquez cuestionó que no se haya verificado el caso en un proceso y que su archivo se base en expresiones sin sustento.

PUEDES VER Congreso: Comisión de Ética archivó denuncias contra Paul García y Cecilia García

“Hubo una evaluación inadecuada. Los congresistas hicieron una evaluación sobre el fondo, calificando que no había una conducta antiética, sacaron conclusiones. Se dijo que el congresista no es parte de la empresa. En el proceso tocaba verificarlo. No sabemos si los hechos son anteriores o subsisten. No se puede dar por cierto lo que él (Luna Morales) dice. Eso se tiene que corroborar con pruebas y citar a las partes”, explicó.

Asimismo, criticó el comportamiento de la parlamentaria Tania Rodas (APP) por no asumir la presidencia del grupo de trabajo y resolver su pedido de reconsideración del voto.

“Se sustrajo de su obligación y simplemente dijo que no lo iba a resolver y se retiró. Fue una actitud que no se condice con el cumplimiento de sus deberes”, manifestó.

Por su parte, Tania Rodas (APP) señaló que el único propósito de su posición fue que en una próxima sesión se viera el tema con la totalidad de sus miembros titulares, en vista de que estaban de licencia su presidente César Gonzales (Somos Perú) y María Isabel Bartolo (Unión por el Perú).

“El pedido de la congresista hubiese caído en saco roto. En la anterior votación se ganó de manera ajustada y pasó al archivo y todos los que votaron en contra estaban ahí. Hubieran repetido su voto. Tienen que estar todos los titulares y si es que se va a reconsiderar tiene que tomarse con toda la seriedad del caso”, sostuvo Rodas.