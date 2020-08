Abren investigación contra el padre y el hermano de la ministra Alva

La Fiscalía abrió una investigación preliminar contra el padre y el hermano de la ministra de Economía y Finanzas (MEF), María Antonieta Alva Luperdi, por presuntas irregularidades en los contratos que firmó con el Estado la empresa en la que son accionistas.

Jorge Alva Hurtado, quien es, además, rector de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), confirmó la indagación en el Ministerio Público el último viernes en la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República.

“Ayer recibí una nota de la Fiscalía, que está tomando acciones al respecto. Nos someteremos a las investigaciones que la Fiscalía estaría haciendo”, indicó el progenitor de la titular del MEF.

Alva Hurtado concurrió al Legislativo para comparecer ante la comisión que preside el excontralor Edgar Alarcón, debido a los contratos que el consorcio Geoservice Hidroenergía, en la que participa la empresa Hidroenergía Consultores en Ingeniería S.R.L., de la que es accionista con su hijo, suscribió con el Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI).

Los hechos que indicarían presuntos actos irregulares se relacionan con la designación de la ministra María Antonieta Alva en el cargo, el pasado 3 de octubre de 2019.

El 27 de noviembre, casi dos meses después de su designación, el consorcio Geoservice Hidroenergía obtuvo una buena pro de parte del PSI —órgano adscrito al Ministerio de Agricultura— por un monto de S/ 1 millón 557.

En un comunicado, sin embargo, el rector de la UNI aclaró que ni él ni su hijo tenían ya un vínculo con la firma desde el 2015.

“Quiero aclarar que me desvinculé de la empresa en 2015 y no tengo injerencia en sus asuntos desde ese momento ni recibo ingresos de su empresa desde 2014. He iniciado un juicio que continúa en curso. Ni yo, ni mi familia, tenemos conocimiento de sus contrataciones debido, justamente, a que estoy en juicio con ellos”, aclaró.

Jorge Elias Alva

