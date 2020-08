El expresidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, manifestó sus condolencias a la familia del excongresista de Fuerza Popular, Moisés Mamani, tras enterarse de su fallecimiento en Lima a causa del nuevo coronavirus (COVID-19).

“Si alguien me dijo que sí (falleció Moisés Mamani) pero yo no hago comentarios políticos. Qué descanse en paz y le deseo condolencias a su familia”, manifestó el exjefe de Estado en Canal N.

PUEDES VER Moisés Mamani: Fuerza Popular expresa condolencias tras su fallecimiento

Seguidamente, Kuczynski aclaró que vio al exparlamentario Moisés Mamani “una sola vez por cuatro minutos” y aseguró que “no grabó nada” en su presencia antes de que emitiera su renuncia el 2018 por el escándolo de los ‘Mamani-videos'.

“Yo lo he visto una sola vez al señor (Moisés) Mamani por unos minutos y no tengo ningún comentario sobre eso. Yo no sé si le faltaban cosas por decir francamente. No sé nada al respecto. Nunca he conversado con él”, expresó.

PUEDES VER Excongresista Moisés Mamani fallece en Lima a causa del coronavirus

Moisés Mamani, de 50 años, falleció este viernes en su domicilio ubicado en San Isidro tras complicaciones por el coronavirus.

En un primer momento se creyó que su deceso se debió por razones naturales, sin embargo, su abogado indicó que fue víctima de la COVID-19, enfermedad que también causó la muerte de su padre y hermano hace pocos días.

“Lo vi una vez por cuatro minutos y nada más. No grabó nada. No dijo nada y no tenía nada que discutir conmigo”, agregó PPK.

Cabe recordar que en marzo 2018, la entonces bancada naranja difundió una serie de audios y videos registrados por Moisés Mamani los cuales que exponían diálogos entre él y sus colegas: Kenji Fujimori, Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez.

Esto, con el fin de demostrar una presunta compra de votos para evitar la vacancia del expresidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski.

PUEDES VER Excongresista Moisés Mamani falleció este viernes

Moisés Mamani es recordado también por realizar, presuntamente, tocamientos indebidos a una aeromoza que lo atendió en un vuelo entre Juliaca y Lima, hecho por el cual fue suspendido de sus funciones en el Parlamento Nacional por 120 días.

Moisés Mamani Colquehuanca integró, como representante de la región Puno, la bancada de Fuerza Popular en el Congreso disuelto en 2019.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacas de los temas que marcan la agenda nacional.