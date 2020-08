Horas antes de que el ministro de Educación, Martín Benavides, asista al pleno a ser interpelado por su paso en la Sunedu, según fuentes del Congreso, había parlamentarios de Podemos Perú, Unión por el Perú (UPP) y Fuerza Popular (FP) que no descartaban la censura.

Pero ayer, trascendió que ningún congresista de Podemos iba a participar en la sesión para no aparentar un conflicto de interés. Con ello, el fujimorismo y UPP se quedaban solos.

Pliego respondido

Sin piedras en el camino, el ministro de Educación respondió a partir de las 9:30 a.m. las 33 preguntas referidas al licenciamiento que otorgó como titular de Sunedu a las filiales de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP) y a la Universidad Privada Peruano Alemana (UPAL).

Benavides recordó que antes de la Sunedu “hubo un crecimiento de la cantidad de universidades, pero no de la calidad universitaria”. Y que en el proceso de licenciamiento, hubo ocho centros de estudios que presentaron acciones de amparo, que al final desestimó el Poder Judicial (PJ).

Entre estas, figura la Universidad Privada Telesup, de propiedad de José Luna Gálvez, fundador de Podemos.

Sobre el licenciamiento a las sedes de UPAL, refirió que al momento que la Sunedu les dio luz verde, contaban con la infraestructura exigida. “Según el análisis de ocupabilidad, tiene espacio suficiente para albergar a los estudiantes proyectados”, alegó el ministro.

El pliego cuestionó por qué se licenciaron las sedes de la UTP si no contaban con espacios deportivos, a lo que el ministro sostuvo que “la Sunedu verificó que todos los locales licenciados de la UTP están en la capacidad” de brindarlos.

Luego de la ponencia de Benavides, las intervenciones de los congresistas, en su mayoría, giraron sobre el intento de compra de tablets del Minedu, el programa ‘Aprendo en casa’ y el licenciamiento de otras universidades.

A las 6 de la tarde, el ministro respondió las preguntas generales de los legisladores por los licenciamientos de Sunedu. “Pido no volver a señalar que hubo irregularidad”, sentenció. Se levantó del podio y se retiró.

Sin censura a la vista

Luego, no hubo ningún pedido de censura que se asome. Los congresistas tienen tres días para presentar una moción y para que ingrese al debate en el pleno necesita las firmas de 33 parlamentarios.

El vocero de Fuerza Popular, Diethell Columbus, negó que su bancada vaya a impulsarla.

En Acción Popular, el vocero alterno Ricardo Burga también descartó la censura, pese a que fue el acciopopulista Walter Rivera quien sustentó la interpelación contra Benavides el 31 de julio y al malestar que había con el ministro desde que fue ratificado en el gabinete del expremier Pedro Cateriano.

En Alianza para el Progreso (APP), el legislador Luis Valdez negó que pedirán la censura.

En UPP, su portavoz, José Vega Antonio, al cierre de esta nota, no respondió a La República. No obstante, si esta bancada quisiera promover la salida del exsuperintendente, no contarían con las firmas suficientes.

Además, según el constitucionalista Omar Cairo, esa moción sería improcedente si nos ceñimos al artículo 86 del Reglamento del Congreso.

“No se podría iniciar un proceso de censura así. Para que esta sea sustentada en una interpelación, debe ser sobre actos de su función ministerial. No pueden censurar al ministro de Educación por actos que realizó cuando era jefe de Sunedu”, sentenció Cairo.

La palabra

Rocío Silva Santisteban | Frente Amplio

“Esta interpelación (al ministro de Educación) no ha cumplido el reglamento del Congreso de la República. Mientras que la Sunedu ha cumplido una labor necesaria y urgente”.

Omar Cairo | Constitucionalista

“La interpelación solo puede referirse a hechos de su gestión. La censura tiene que estar sustentada en actos de la función ministerial, según el artículo 86 del Reglamento del Congreso”.

