Congresista Combina denunció a Cecilia García ante Ética por “falsas acusaciones” en su contra

El congresista César Combina, integrante de la bancada de Alianza para el Progreso, denunció ante la Comisión de Ética a la parlamentaria Cecilia García Rodríguez, de Podemos Perú, por haber lanzado en su contra “falsas acusaciones”.

Según señaló Combina Salvatierra, la mencionada legisladora lo tildó de “lobista” en marzo último por promover el control concurrente como rol de la Contraloría General de la República.

“Desde el inicio de este Congreso he sido objeto de sus ataques y difamaciones. Este es un comportamiento nada ético y también un delito. [...] Ahora me califica de las AFP’s, pese a que he demostrado mi trabajo en favor de los aportantes y ex aportantes”, manifestó.

Asimismo, el legislador indicó que en la denuncia presentada ante Ética hay documentos con los que sustenta los “ataques y falsas acusaciones” por parte de García Rodríguez.

“Allí están los lobistas. Lobista número uno [ponchando con su cámara al congresista Combina sentado en el hemiciclo]. Él es uno de los que ha presentado el proyecto, lobista para quitarle a la gente aproximadamente el 2 % de toda la inversión, en momentos [...] que quieren hacer lobby. ¡Qué vergüenza!”, es lo que habría expresado la legisladora, de acuerdo al documento presentado por Combina.

El congresista también mencionó que Cecilia García dejó entrever, a través de sus redes sociales, que él es parte de un supuesto “lobby de las AFP”.

“La parlamentaria García se opone a que la Comisión de Economía revise el proyecto de ley para que los exaportantes de la AFP retiren el 100 % de sus fondos, pero su propio partido, Podemos Perú, votó a favor ¿a ellos también los está llamando lobistas de los AFP?, continuó.

Finalmente, el integrante de Alianza para el Progreso agregó que “ha sido bastante tolerante” con García.

“El trabajo multipartidario que hacemos en el Congreso no puede verse afectado por el actuar maquiavélico de una congresista en busca de protagonismo a base de mentiras”, concluyó.

