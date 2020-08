El ministro de Educación, Martín Benavides, le pidió al Congreso de la República no señalar como “irregulares” los procesos de licenciamiento que realiza la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

El integrante del gabinete ministerial expresó esta solicitud al Legislativo en su última intervención en la sesión en la que respondió un pliego interpelatorio por hechos sucedidos durante su gestión en la Sunedu.

“Pido, por favor, no volver a señalar que aquí todos estos procesos fueron hechos sobre la base de irregularidades porque no hubo ninguna irregularidad en estos procesos de licenciamiento, como lo he demostrado en la respuesta a las 33 preguntas que me formularon”, manifestó.

Acto seguido, Benavides Abanto sostuvo que las universidades que dejaron de funcionar por no cumplir con los estándares mínimos de calidad “fueron las privadas, lo que demuestra que no hubo un beneficio”.

En otro momento, el ministro insistió que el Consejo Directivo de la Sunedu es “autónomo, independiente y técnico”, por lo que se puede afirmar que actúa de acuerdo a la ley y que no hay “irregularidad en ninguno de los procedimientos”.

“Sunedu logró sancionar a universidades privadas por un mal uso de recursos. Fueron, aproximadamente, más de 400 millones de soles que fueron mal utilizados y Sunedu ha sancionado a esas universidades. No le tembló la mano para hacerlo en un contexto donde ciertamente era difícil tomar decisiones, pero las decisiones se tomaron”, continuó.

Finalmente, Martín Benavides mencionó que tanto las universidades como el sistema universitario mejoró gracias a la reforma, la misma que “está por consolidarse”.

“Estamos ampliando la matrícula para que más estudiantes accedan a la universidad pública. El próximo año se sumarán 15 mil vacantes. Estamos trabajando en el fortalecimiento de las capacidades pedagógicas en la universidad pública”, agregó.

