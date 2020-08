El ministro de Educación, Martín Benavides, antes de responder a las preguntas de la interpelación en su contra, resaltó ante el Pleno del Congreso de la República las mejoras obtenidas con la Ley Universitaria y las gestiones de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

Enfatizó que con estas medidas, que espera continúe implementándose en el país, se logró proteger el derecho a una educación de calidad de la población universitaria, al sancionar a las casas de estudio que ofrecían programas de estudio sin validación.

Precisó que con los estándares de calidad educativa que se exige a las universidades, los estudiantes logran acceder a estas condiciones independientemente de donde se ubique la universidad o la procedencia de los estudiantes.

“En el año 2020 podemos decir que gracias a ese proceso de reforma universitaria tenemos un sistema que tiene más legitimidad desde el punto de vista académico garantizando condiciones básicas de calidad. Pero por otro lado también se han protegido los recursos públicos orientados a la educación los cuales tienen que dirigirse definitivamente a tareas educativas que son ciertamente todavía grandes. Por lo tanto este proceso de reforma debe continuar”, declaró el ministro al iniciar su intervención.

Ministro de Educación: “Hoy las universidades peruanas investigan más”

El titular del Minedu precisó que la producción de investigaciones universitarias aumentaron en un 172 % luego de la implementación de la Ley Universitaria, el que también es sostenido con bonos a favor de las universidades.

“Hoy, además, las universidades peruanas investigan más. durante el periodo 2015-2019, las universidades peruanas han publicado 14.327 publicaciones en revistas científicas. Lo que representa de un incremento del 172 % con respecto al periodo previo a la reforma universitaria. En el año 2019, se realizaron 4.477 publicaciones, mientras que el 2014 1.320 y en el 2010 fueron 841 publicaciones”, resaltó.

Benavides: “Recursos se usaban para proselitismo político”

Asimismo, Martín Benavides subrayó que en sus otras funciones de fiscalización y sanción de universidades, se multó a las que hacían uso indebido de los bienes y activos para fines de “proselitismo político” o “retiro indirecto de utilidades”. El monto fue más de 18 millones de soles “proporcionales a los que se usaron de forma indebida ascendiendo a 462 millones de soles mal utilizados”.

“La Sunedu detectó que se venía dando un uso ilegal de los recursos de las universidades. Se encontró que lo recursos se usaban para fines distintos a los universitarios, ya sea para actividades de proselitismo político o para retiro indirecto de utilidades, cuando estas debían reinvertirse en la misma institución para proteger la calidad del servicio universitario”, mencionó y agregó que siguen evaluándose a más casas de estudio.

Benavides: “40.743 estudiantes han sido protegidos de una oferta ilegal”

Especificó que entre el 2017 y el 2020, tres universidades fueron sancionadas por funcionar sin tener la licencia correspondiente. Además, impusieron 18 sanciones a universidades por 73 programas no autorizados.

“Hoy tenemos un sistema universitario no solo con más legitimidad, si no también sin ilegalidades que perjudicaba sustancialmente a la vida de los jóvenes a los que ofrecía cartones sin ningún sustento legal. (...) Así 40.743 estudiantes han sido protegidos de una oferta ilegal que no les iba a permitir obtener un grado o titulo válido”, sostuvo el ministro de Educación.

PUEDES VER Walter Martos recibió la confianza, pero el Congreso insistirá con las interpelaciones

En esta línea, Martín Benavides señaló esperar que la reforma universitaria continúe su proceso por la mejora de la calidad de educación superior en el Perú.

“Esos son logros de la reforma universitaria, que no son logros únicamente de la Sunedu, son de toda la comunidad universitaria. Para poder sostener este proceso de licenciamiento que es ciertamente complejo porque las universidades tienen que responder a estándares de calidad. Son logros, en ese sentido del Perú, que nosotros estamos esperanzados que continúen siendo parte de lo que va a ser la trayectoria de la política educativa peruana en adelante “, enfatizó el titular del Minedu.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.