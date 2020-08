Martín Benavides: ministro de Educación será interpelado hoy en el Congreso

Interpelación al ministro de Educación EN VIVO

08:53 El ministro de Educación, Martín Benavides, llega al Congreso de la República.

Martín Benavides llega al Congreso. Foto: Jorge Cerdan / La República.

Interpelación al ministro de Educación | Este jueves 13 de agosto, Martín Benavides se presenta ante el Pleno del Congreso para responder un pliego interpelatorio sobre las presuntas irregularidades en el licenciamiento de las filiales de la UTP y UPAL cuando era jefe de la Sunedu.

La sesión plenaria iniciará a las 9.30 a. m. Serán 33 preguntas que se le realizarán al titular del Minedu, divididas en cuatro partes.

La moción para interpelar a Benavides fue presentada el pasado 25 de junio por un grupo de congresistas de diversas bancadas y admitida el 31 de julio con 94 votos a favor, 15 votos en contra y 14 abstenciones.

Cabe resaltar que este pedido ha sido cuestionado, ya que se busca interrogar al ministro por hechos que no corresponden a su actual gestión.

Asimismo, las bancadas que votaron a favor de la interpelación fueron Fuerza Popular, Acción Popular, Alianza para el Progreso, Somos Perú, Frepap y Unión por el Perú (UPP).

Al cierre de esta nota previa, tres bancadas que le otorgaron el voto de confianza al gabinete del premier Walter Martos evalúan censurar al extitular de la Sunedu si consideran que sus respuestas no son satisfactorias.

El vocero de Unión por el Perú (UPP), José Antonio Vega, señaló a La República que la confianza brindada el martes no significa que estén conformes con el ministro de Educación. “Es necesario darle la oportunidad para que responda por qué dio esos licenciamientos. Si no lo hace, no descartamos la censura”, dijo.

En ese mismo sentido, según fuentes del Legislativo, también apuntan los congresistas de Fuerza Popular (FP) y Podemos Perú.

