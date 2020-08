El ministro de Educación, Martín Benavides, afrontará hoy la interpelación del Congreso y responderá 33 preguntas sobre los licenciamientos a las filiales de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP) y de la Universidad Privada Peruano Alemana (UPAL) cuando dirigía la Sunedu.

Tres bancadas que le otorgaron el voto de confianza al gabinete del premier Walter Martos evalúan censurar al extitular de Sunedu si consideran que las respuestas no son satisfactorias.

El vocero de Unión por el Perú (UPP), José Antonio Vega, refirió que la confianza brindada el martes no significa que estén conformes con el ministro de Educación. “Es necesario darle la oportunidad para que responda por qué dio esos licenciamientos. Si no lo hace, no descartamos la censura”, dijo.

A esa línea, según fuentes del Legislativo, también apuntan los congresistas de Fuerza Popular (FP) y Podemos Perú.

Recordemos que quien sustentó la moción contra el titular del Minedu fue el congresista Walter Rivera, de Acción Popular (AP). Su vocero alterno, Ricardo Burga, alegó que aún no conversan si se sumarán a la censura. “Vamos a esperar las respuestas del ministro”, refutó.

Debido a que la mayoría de preguntas a Benavides son acerca de su periodo de superintendente de la Sunedu y no sobre su función ministerial, Burga señaló que “posiblemente haya un segundo pliego”. Sobre todo por los cuestionamientos a la compra de tablets y el año escolar en medio de la pandemia.

“Nosotros siempre hemos manifestado que no íbamos a hacer cuestión de Estado por los ministros Benavides y María Antonieta Alva”, recordó el acciopopulista.

Mientras que en Podemos, el último martes, su vocero, Daniel Urresti, sostuvo que ellos no están contra de la reforma universitaria.

El mes pasado, esta bancada se abstuvo en la votación de la moción de interpelación. Pero cabe precisar que el líder de Podemos, José Luna Gálvez, es fundador de la Universidad Telesup, que no cuenta con la licencia de funcionamiento.

Van por la ministra Alva

No obstante, en el partido político de los Luna respaldan la interpelación y la eventual censura de la titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), María Antonieta Alva. Y es que Podemos quiere que se liberen las pensiones de la ONP y que se congelen las deudas bancarias de los desempleados.

Los congresistas José Luna Morales y Cecilia García promueven estos proyectos legislativos que para el Ejecutivo serían inconstitucionales.

"(Censuraremos) a la lluvia de millones que repartió la ministra. La interpelación es para que responda y sustente técnicamente cómo la población que no trabaja podrá pagar sus deudas", advirtió García.

A ello se suman los cuestionamientos de las agrupaciones de izquierda en el Parlamento.

"Tiene que responder por qué descuidó a los pequeños empresarios y priorizó a los grupos de élite empresarial, y por los contratos de sus familiares con el Estado", refirió Vega.

En el Frente Amplio, bancada que promovió la moción contra Alva, la vocera alterna, Rocío Silva Santisteban, reconoció que en sus colegas “hay un ánimo de querer censurar” a la ministra.

“Ella ha cometido varios errores con los bonos, debido a que no se dio de manera universal. La gente se ha contagiado ahí. Y el otro error es Reactiva Perú. Vamos a escuchar sus respuestas”, manifestó.

La aprobación de una interpelación a Alva en el pleno necesita la mayoría simple de votos. Y para ingresar una moción de censura al debate basta con la suscripción de 33 legisladores. Podemos, UPP y el Frente Amplio tienen 32 integrantes. Solo les faltaría una firma.

Algunas de las preguntas sobre la gestión de la Sunedu

¿Cuántas veces se modificaron las normas sobre el procedimiento de licenciamiento y qué universidades se evaluaron de forma diferenciada?

¿Cómo evaluaron la sostenibilidad y el servicio educativo de la UPAL si no está en funcionamiento?

¿Le parece socialmente responsable que licencie a una universidad sin alumnos y sin infraestructura para que ingresen 200 alumnos, mientras se quedan fuera 250 mil?

En el caso de la UTP, ¿lo que sucedió el 2017-2018 no es acaso a la luz de los hechos un contubernio entre ustedes y el grupo Intercorp?

¿Cómo es que la dejaron seguir endeudándose en la construcción de nuevas sedes?

¿Es correcto decir que, de acuerdo a la ley, el Consejo Nacional de Educación tiene que validar la designación de los miembros del Consejo Directivo de la Sunedu?

La mayoría de los 3 puntos están referidos al licenciamiento de las filiales de las universidades UTP y UPAL cuando Benavides dirigía la Sunedu. La interpelación al ministro Benavides es por los hechos acontecidos cuando dirigió la Sunedu.

