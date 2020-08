Gian Carlo Vacchelli, conocido como el ‘Angelito del 11′, falleció este miércoles 12 de agosto, según informó su esposa, Evelyn Osorio Quintana, a través de su cuenta oficial de Facebook. La noche del martes, el excongresista sufrió un paro cardiorrespiratorio.

“Hoy es un día muy triste para mí. Sé que Dios hace las cosas correctas y lo más justo, como me dijiste, era la muerte y lo injusto era para los que quedamos aquí, amor. Ayer, que lograste salir del paro cardiorrespiratorio, solo despertaste para decirme que me amabas y que extrañabas mucho a tu mamá y que querías irte con ella, y hoy a las 7.30 de la mañana partiste junto a ella me dejaste el corazón destrozado. No sé cómo podré salir de esto”, escribió su cónyuge.

En su presentación como legislador, que aún aparece pública en la web del Congreso de la República, se le describe como periodista deportivo, entrenador de fútbol, experto en historia de los Mundiales y político en aprendizaje.

Vacchelli nació en 1981 con hidrocefalia y osteogénesis imperfecta, una enfermedad que afecta la manera en que el cuerpo produce colágeno. Esto le provocó varias fracturas cuando era niño debido a la fragilidad de sus huesos.

“Nací con veinte fracturas y con un peso y estatura muy por debajo de lo normal. No tenía fuerza para succionar la leche. Como diríamos en término futbolísticos, yo nací con el árbitro y el público en contra. El médico le dijo a mi madre que no llegaba a los tres meses. Y aquí estamos, 29 años después”, expresó en 2011.

El ‘Angelito del 11′

Uno de sus sueños fue dirigir la selección nacional, por ello, estudió para ser entrenador de fútbol. Durante toda su vida estuvo vinculado al deporte: fue comentarista y periodista deportivo desde muy joven e inició su experiencia en los bloques deportivos de CPN Radio. Hasta sus últimos días laboró en distintos medios, especialmente en radios.

Gracias al mismo rubro llegó a la televisión y se desempeñó como conductor en un programa deportivo llamado La noche del 11 en RBC. Por esas fechas, ya era conocido como el ‘Angelito del deporte', así que con esa fama se catalogó como el ‘Angelito del 11′.

Su paso como congresista de la República

Durante el gobierno de Ollanta Humala, entre el 2011 y el 2016, Vacchelli fue congresista del desaparecido partido político Fuerza 2011, actualmente llamado Fuerza Popular y liderado por Keiko Fujimori.

Durante su juramentación como congresista, el también periodista deportivo indicó que sus ideales de trabajo estarían vinculados a potenciar el deporte peruano y mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. De acuerdo a la página web del Congreso, durante sus cinco años de gestión, Vacchelli participó en 49 leyes aprobadas.

En 2016 intentó su reelección con Fuerza Popular; sin embargo, Vacchelli no alcanzó los votos necesarios para formar parte de los representantes del equipo fujimorista.