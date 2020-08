Congreso no tiene capacidad para aprobar uso de dióxido de cloro

Elmer Mamani

Arequipa

Los congresistas por Arequipa Edgar Alarcón e Hipólito Chaiña sostuvieron que es imposible que el Parlamento promulgue una ley para autorizar el uso de dióxido de cloro como tratamiento para pacientes infectados que padecen coronavirus. Así le respondieron al gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica ante su insistencia de que el Congreso legalice el uso de la sustancia ante el consumo clandestino de muchos infectados. La autoridad regional incluso sostuvo que la Coca Cola era más tóxico que el dióxido de cloro.

Alarcón precisó que esto no puede ser autorizado por más ley que saque el Legislativo. Explicó que para ello se deben tener las autorizaciones sanitarias respectivas, lo que el dióxido no tiene

“Está mal orientado a la población. De repente uno, dos, tres casos se pueden curar con el dióxido, pero no saben los efectos posteriores podrían tener. Es lamentable su comentarios”, declaró el legislador.

Alarcón acotó que si tiene la capacidad de atender la emergencia y da este tipo de opiniones, mejor que dé un paso al costado y que asuma su vicegobernador Walter Gutiérrez. “Debe pedir una licencia y dejar el cargo para que el vicegobernador ponga una estrategia adecuada de la mano del Comando COVID-19”, indicó.

No es medicamento

Mientras que el parlamentario Hipólito Chaiña pidió al gobernador que se ilustre más sobre el tema y dejarlo zanjado para no contrariar a la población. Explicó que no está demostrado científicamente que la sustancia pueda acabar con el virus de Wuhan. “La ciencia ha demostrado que este compuesto no es efectivo para el COVID-19. Para mi no es un medicamento”, sostuvo.

El también galeno detalló que su consumo puede producir daño hepático, renal, quemaduras y sobre todo puede generar cáncer dentro del organismo. Añadió que sería un placebo en el caso de muchas personas que manifestado haberse curado con el dióxido de cloro, pero que su propio organismos venció a la enfermedad.❖

Reportan 40 muertes a causa de COVID

En 48 horas fallecieron 40 personas, 26 de las cuales fueron reportadas por el hospital Covid-19 Honorio Delgado Espinoza. Con ello la cifra total acumulada alcanza los 1 249.

Mientras que las infecciones siguen cuesta arriba. En las pasadas 24 horas dieron positivo 1 489. Así el número total de infectados es 68 mil 219 contagiados. En tanto la buena racha de recuperados sigue siendo alta. Al momento son 40 469 dados de alta.