Valdez sobre interpelación a Benavides: “Solo es un pliego de preguntas”

El primer vicepresidente del Congreso de la República, Luis Valdez Farías, aseguró que la interpelación contra el ministro de Educación, Martí Benavides, este jueves 13 solo “es un pliego de preguntas” que el titular del Minedu deberá responder para aclarar las dudas de los parlamentarios en el sector.

Asimismo, Valdez sostuvo que la reforma educativa “no se encuentra en discusión” y que solo se trataría “de una campaña contra el Congreso” pues la institución, de acuerdo a Valdez, actuará “de manera objetiva, racional y sin ningún tipo de apasionamientos”.

“El Congreso en esta oportunidad actuará de manera objetiva, racional y sin ningún tipo de apasionamientos y mucho menos con un ánimo perverso. A la interpelación (contra Martín Benavides) no se le puede sacar de contexto, es solo un grupo de preguntas que se hacen y se le da un tiempo (al interpelado) para que se prepare y las absuelva ante la representación nacional”, manifestó este miércoles en RPP.

En esa misma línea, el también congresista de Alianza para el Progreso (APP) sostuvo que “no solo el Gobierno está preocupado” porque la educación básica y universitaria mejore ya que los legisladores también buscan “hacer ese control de calidad” fiscalizando con sus preguntas a Martín Benavides.

“(La reforma educativa) no está en discusión, no está en debate y hay que reconocer que ha habido una campaña contra el Congreso por esta interpelación (a Martín Benavides) y esta interpelación no es otra cosa más que un pleno interrogatorio con ciertas dudas y quejas a un funcionario de este nivel que, lógicamente, tiene que absolverlas”, expresó.

En otro momento, el congresista aclaró que APP no promovió la interpelación a Benaivdes sino que fueron otros parlamentarios con la aprobación de diversas bancadas.

PUEDES VER Congreso insiste en interpelar a ministros María Antonieta Alva y Martín Benavides

Por otro lado, Luis Valdez calificó como una “actitud propositiva” la iniciativa del primer ministro, Walter Martos de comunicarse mejor con el Congreso para llegar a consensos en favor del país.

Esto, luego que el pleno del Parlamento Nacional decidiera dar el voto de confianza al nuevo Gabinete Ministerial con 105 votos a favor, 5 en contra y 4 abstenciones.

“Lo más importante es la visión compartida de que hoy podemos trabajar de manera conjunta. La actitud resultó importante para que este Congreso, que fue muy criticado, que fue reflexivo, que se cree que toma medidas populistas, le diera la confianza”, agregó.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.