Combina: Denunciaré a Cecilia García en la Comisión de Ética por sus mentiras y ataques

El congresista César Combina de Alianza para el Progreso (APP) denunciará a la parlamentaria Cecilia García de Podemos Perú ante la Comisión de Ética del Congreso de la República.

Asimismo, el legislador dijo que Cecilia García promovió “ataques difamatorios” en su contra luego de que pidiera a la Comisión de Economía revisar el proyecto de ley para que se retiren el 100 % de los aportes de las Administradores de Fondos de Pensiones (AFP).

“En relación a esas mentiras, ataques difamatorios y otros, he tomado la decisión de denunciar a la congresista García en la Comisión de Ética Parlamentaria porque estos excesos verbales van a tener consecuencias, no se puede maltratar honras, no se puede dañar el trabajo técnico que se viene realizando, pero, sobre todo, no se puede mentir sobre lo que se viene haciendo en favor de los peruanos desde el Congreso de la República”, comunicó Combina en RPP.

En efecto, Cecilia García acusó a César Combina de “ser un títere de los poderosos” y de “alargar la agonía de millones” de peruanos por pedir que se revise dicho proyecto el cual fue aprobado por la Comisión de Defensa del Consumidor el pasado 6 de agosto.

Siempre llegan al congreso, CAMUFLADOS pero no pensó en qué lo estaríamos esperando para hacerle sentir la furia del pueblo. Nosotros somos más 😏 https://t.co/NzkZJi5soG — CECILIA GARCIA (@CeciGarciaPeru) August 9, 2020

#MalditasAFP juegan chueco, ya tenemos el dictamen aprobado, en la comisión de defensa al consumidor pero de la mano oscura de un congresista, ahora demoran más, pasando a otra comisión para su evaluación. pic.twitter.com/vhNYwPPc7m — CECILIA GARCIA (@CeciGarciaPeru) August 12, 2020

“Ya tenemos el dictamen aprobado en la Comisión de Defensa del Consumidor, pero de la mano oscura de un congresista ahora demoran más, pasando a otra comisión para su evaluación […] Se pintan de demócratas, buena gente, pero al final terminan siendo títeres de los poderosos. A estas alturas nos vienen con cuentos de reforma, la gente quiere su dinero que cuesta entender”, escribió García en su cuenta de Twitter.

Ante esto, el representante de APP explicó que el Parlamento Nacional debe dar “soluciones reales” a los aportantes de AFPs y realizar también “un trabajo técnico” por lo que solicitó que sea revisado por la Comisión de Economía.

“Desde el Congreso tenemos que hacer un trabajo técnico y hacer soluciones reales a los ex aportantes y aportantes de las AFP. Inclusive el congresista promotor de este proyecto José Luna de Podemos Perú también votó a favor para que este proyecto sea revisado por Economía algo que desvirtúa totalmente los ataques difamatorios que he sufrido sistemáticamente por la parte de la congresista Cecilia García que habla de lobbies de las AFP”, expresó Combina.

Cabe mencionar que este proyecto fue presentado por el parlamentario José Luna Morales de Podemos Perú, quien tuvo solo tres sesiones de debates; en una de ellas, se recogieron comentarios de la Asociación de AFP, Superintendencia de Banca y Seguros, así como de la Asociación de Ex Aportantes.

¿Qué dice el proyecto?

Según la iniciativa, los afiliados a las AFP que no hayan aportado hace más de doce meses podrán acceder al retiro total de su fondo de pensiones. Este desembolso se haría en tres partes: 34 % a los 10 días de aprobarse la solicitud de retiro. El 33 %, a los 90 días del primer desembolso. Y el 33 % luego de 90 días adicionales.

De igual manera, se incluyó que los ex aportantes con fondos de hasta 10 mil soles puedan retirar también el 100 % pero solo en dos desembolsos: 50 % en un plazo máximo de 10 días desde que se aprueba la solicitud; y el otro 50 % a los 60 días de realizado el primer depósito.

Por último, se incorporó que quienes hayan dejado de aportar durante el estado de emergencia, debido a la pérdida de empleo por la cuarentena, también accedan a un nuevo retiro de hasta 1UIT, es decir, 4,300 soles.

