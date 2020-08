El congresista José Vega Antonio pidió disculpas al Cuerpo General de Bomberos luego de comparar sus labores con la del Gobierno.

El legislador de Unión por el Perú, durante su intervención en el Pleno, había dicho que el Gobierno “llega tarde como los bomberos”, en referencia a la demora para atender a los pacientes con coronavirus (COVID-19).

“Los médicos, las enfermeras, trabajadores, dando la lucha en primera linea incluso con su propia vida. Pero al Gobierno le ha faltado reflejo, debió tomar las previsiones a las regiones, no esperar que llegue el mal y esta pandemia inicie. Como los bomberos, llegan tarde”, dijo José Vega Antonio.

Horas después, José Vega Antonio manifestó que el Cuerpo General de Bomberos es una institución que reconoce y valoró el esfuerzo y sacrificio del personal que atiende diversas emergencias en el Perú.

“Quiero precisar que la expresión al momento de mi intervención se ha descontextualizado. No me he referido a ellos”, señaló Vega tras sus cuestionadas declaraciones.

Las expresiones del parlamentario han sido criticadas en las redes sociales y rechazadas por el comandante general del Cuerpo de Bomberos, Larry Lynch.

“El señor congresista parece que no está involucrado e informado de los quehaceres de los bomberos, quienes son voluntarios. Yo quisiera invitarlo al congresista a que pase una noche con nosotros en un cuartel”, manifestó en diálogo con RPP

Por último, le pidió a Vega que se rectifique porque está dañando la moral de los bomberos voluntarios.

