Congreso otorga el voto de confianza al gabinete de Walter Martos

El Pleno del Congreso de la República otorgó el voto de confianza al gabinete de Walter Martos.

Tras la presentación del primer ministro a horas de la mañana y el debate de los parlamentario, se aprobó el pedido del presidente del Consejo de Ministros con 115 votos a favor, 5 en contra y 4 abstenciones

Los votos de cada bancada parlamentaria se dividieron de la siguiente forma:

- Acción Popular (AP): 22 miembros votaron a favor; excepto Orlando Arapa, quien se abstuvo.

- Alianza para el Progreso (APP): Los 22 integrantes votaron favor por unanimidad.

- Frepap: 13 congresistas votaron a favor, mientras que 2 estuvieron con licencia.

- Fuerza Popular: 14 legisladores a favor; 1 estuvo con licencia.

- Unión por el Perú: 12 votos favor y 1 en contra, del parlamentario Posemoscrowte Chagua.

- Podemos Perú: Los 11 miembros votaron a favor de la confianza.

- Somos Perú: 11 votos a favor por unanimidad.

- Partido Morado: Los 9 integrantes votaron a favor.

- Frente Amplio: La bancada tuvo un voto mixto, que se dividió en 0 a favor, 4 en contra y 3 abstenciones.

- La congresista no agrupada Arlette Contreras votó a favor. Mientras que Rosario Paredes, ex Acción Popular, no votó.

Así se desarrolló el voto de confianza

Cerca de las 9.30 a. m., Walter Martos inició su discurso ante el Pleno del Congreso. En su introducción se refirió a la emergencia sanitaria que enfrenta el país debido al coronavirus (COVID-19).

“Los peruanos enfrentamos una nueva guerra, esta ni es un convencional como muchas que hemos librado a lo largo de nuestra historia, es una contra un enemigo invisible y letal. (...) No exagero al decir que enfrentamos una de las peores crisis”, señaló el jefe del gabinete ministerial.

A continuación, expuso su plan de trabajo para los próximos meses, el cual estuvo enfocado en acciones para contener el avance de la enfermedad, la reactivación económica y desarrollo social; y la reforma política como ejes principales.

Tras ello, inició el debate entre los legisladores, que duró hasta casi las 9.00 p. m. Luego, Martos volvió a dirigirse al Pleno y se retiró del hemiciclo.

Finalmente, se votó la cuestión de confianza, que fue aprobada con 115 votos a favor, 5 en contra y 4 abstenciones,

