Congreso otorga el voto de confianza al gabinete de Walter Martos

El Pleno del Congreso de la República otorgó el voto de confianza al gabinete de Walter Martos.

Tras la presentación del primer ministro a horas de la mañana y el debate de los parlamentario, se aprobó el pedido del presidente del Consejo de Ministros con 115 votos a favor, 5 en contra y 4 abstenciones

Los votos de cada bancada parlamentaria se dividieron de la siguiente forma:

- Acción Popular (AP): 22 miembros votaron a favor; excepto Orlando Arapa, quien se abstuvo.

- Alianza para el Progreso (APP): Los 22 integrantes votaron favor por unanimidad.

- Frepap: 13 congresistas votaron a favor, mientras que 2 estuvieron con licencia.

- Fuerza Popular: 14 legisladores a favor; 1 estuvo con licencia.

- Unión por el Perú: 12 votos favor y 1 en contra, del parlamentario Posemoscrowte Chagua.

- Podemos Perú: Los 11 miembros votaron a favor de la confianza.

- Somos Perú: 11 votos a favor por unanimidad.

- Partido Morado: Los 9 integrantes votaron a favor.

- Frente Amplio: La bancada tuvo un voto mixto, que se dividió en 0 a favor, 4 en contra y 3 abstenciones.

- La congresista no agrupada Arlette Contreras votó a favor. Mientras que Rosario Paredes, ex Acción Popular, no votó.

Noticia en desarrollo...

