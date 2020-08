Larry Lynch Solís, comandante del Grupo General de Bomberos respondió al congresista José Vega luego que haya dicho que los hombres de rojo “llegan tarde” a las emergencias, al compararlos con el Gobierno.

El portavoz de la bancada Unión Por el Perú (UPP) durante su intervención en el debate por el pedido de voto de confianza del Gabinete Ministerial, criticaba al mensaje del primer ministro Walter Martos señalando que era “tangencial” por no anunciar medidas específicas a tomar.

“Los médicos, las enfermeras, trabajadores, dando la lucha en primera linea incluso con su propia vida. Pero al Gobierno le ha faltado reflejo, debió tomar las previsiones a las regiones, no esperar que llegue el mal y esta pandemia iniciar, como los bomberos llegan tarde”, sostuvo el parlamentario en su intervención como vocero.

Sus declaraciones comenzaron a ser criticadas por usuarios en redes sociales resaltando que los bomberos también ponen en riesgo sus vidas para cumplir con su labor sin contar con las condiciones necesarias.

Comandante Lynch a José Vega

Al respecto, también se pronunció Larry Lynch Solís, comandante del Grupo General de Bomberos, rechazando lo mencionado por el congresista José Vega sosteniendo que sus declaraciones han mellado en la moral del equipo de hombres de rojo, del que 650 de ellas han sido contagiados con el nuevo coronavirus y 50 de ellos fallecieron.

“Solicito que se rectifique (José Vega) porque está mellando la moral de nuestros bomberos voluntarios. Nosotros no recibimos ni un sueldo, no recibimos ni un sol”, sostuvo el representante de la organización de agentes de rojo para RPP.

Asimismo, calificó que al parecer el representante de UPP no está relacionado con la labor de los bomberos, por lo que lo invitó a que los acompañe una noche en la estación para que pueda comprender las dificultades para atender las emergencias.

“Me parece de muy mala praxis que el señor congresista, parece, que no está involucrado ni informado con los quehaceres de los bomberos de los cuales somos voluntarios. Yo quisiera invitarlo al congresista a que pase una noche con nosotros en la estación de bomberos. Quisiera tener una bola mágica para saber en qué momento va a iniciar un incendio”, mencionó.

El comandante Lynch Solís resaltó que como congresista podría apoyar con su labor parlamentaria para prever a los bomberos de más unidades y facilitar su trabajo de rescate de personas en emergencias.

Vega tras críticas: “La expresión fue descontaxtualizada”

El congresista José Vega se pronunció luego que se hayan iniciado las críticas en su contra por la declaración que dio ante el Pleno del Parlamento. Sostuvo que su expresión se “contextualizó”, sin aceptar haber caído en un error.

“La expresión en el momento de mi intervención, por mi parte hubo una comparación incorrecta al nombrar a los bomberos. El Cuerpo General de los Bomberos para todos es una institución que reconocemos, valoramos, el esfuerzo y sacrificio. Creo que se ha descontextualizado el contexto al nombrarlos, pero no me he referido a ellos. No me refiero a ellos”, manifestó.

En esta ocasión sí resaltó la labor de los bomberos argumentando que los reconoce y está a disposición como congresista para mejorar sus condiciones. “Son voluntarios que entregan muchas veces hasta sus vidas. A los bomberos siempre mi reconocimiento y disposición para mejorar sus condiciones y derechos”, mencionó José Vega.

