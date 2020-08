Minedu informa que los contenidos pedagógicos para las tabletas están listos

El Ministerio de Educación (Minedu) ya elaboró los contenidos pedagógicos para las tabletas que se brindarán a los estudiantes. Dichos recursos educativos están orientados a temas claves en el contexto de la emergencia sanitaria como el cuidado de la salud, la convivencia en el hogar, el fortalecimiento de la ciudadanía y el bien común.

Además, se encuentran precargados en el gestor de contenido “Aprendo en casa”, con el que contará cada tableta. Este aplicativo es una herramienta para que los estudiantes accedan a la educación a distancia según su nivel educativo y grado.

Asimismo, para los estudiantes de Educación Intercultural Bilingüe, se ha dispuesto contenidos educativos de acuerdo al ámbito en el que se desenvuelven: amazónico o andino.

Se informó que el gestor de contenido permitirá identificar al estudiante usuario de la tableta, generar la trazabilidad de sus interacciones con los recursos explorados y el registro del nivel de progreso. Además, permitirá el uso de recursos con conectividad y sin ella.

La directora general de Educación Básica Alternativa, Intercultural Bilingüe y de Servicios Educativos en el Ámbito Rural, Nora Delgado, manifestó que los contenidos están elaborados para el aprendizaje autónomo del estudiante de ámbitos rurales monolingües y bilingües, y plantean situaciones que les permiten poner en juego sus habilidades y conocimientos.

Dijo que han construido tres aplicaciones para escolares que hablan una lengua originaria y están matriculados en escuelas interculturales bilingües: Colena, Mamaru y Castellaneando.

Explicó que Colena (Comunicación en Lenguas Originarias Andinas y Amazónicas) es un aplicativo en lenguas originarias para estudiantes de 4° a 6° grado de primaria, desarrollado en cuatro lenguas originarias: ashaninka, shipibo, quechua central y quechua sureño.

Desarrolla competencias comunicativas como leer y escribir diversos tipos de textos en su lengua materna, además de reforzar la comunicación oral.

Mamaru significa “relámpago” en lengua kandozi y está dirigida a los estudiantes de 4° y 5° ciclo de educación primaria. Este aplicativo prioriza las lenguas amazónicas con población minoritaria y brinda información sobre las lenguas achuar, ashéninka, cashinahua, harakbut, kakataibo, kandozi, matsés, matsigenka, kichwa, yine, ticuna, urarina, yagua, chapra y secoya (las dos últimas, preparadas para escenarios sin conectividad).

El aplicativo busca desarrollar la identidad de las y los estudiantes con actividades interactivas sobre los conocimientos y sabiduría de los pueblos originarios.

Y Castellaneando es un aplicativo digital orientado a estudiantes de 4°, 5° y 6° grado de primaria que tienen como lengua materna una lengua originaria y el castellano como segunda lengua.

Los estudiantes recibirán en las tabletas ejercicios interactivos para la lectura comprensiva, la producción de textos escritos, la reflexión gramatical y el análisis metalingüístico del castellano.

Accesibilidad y diversidad

El Minedu también precisó que la estrategia “Cierre de brecha digital” tiene un enfoque inclusivo y ha seleccionado aplicaciones orientadas a estudiantes con necesidades educativas especiales.

Para los alumnos con discapacidad visual se ha incluido el aplicativo Google Talk back, audioguía con comentarios hablados de cada menú y vibración según la navegación.

Aquellos que tengan problemas auditivos podrán usar Google Live Transcribe, que transcribe a texto todo lo que escucha.

En el caso de estudiantes con discapacidad intelectual y Trastorno del Espectro Autista (TEA), las tabletas tendrán los aplicativos Dictapicto (convierte la voz en información visual en tiempo real y facilita la interacción con el entorno) y Día a Día (desarrolla actividades en formato visual y permite seguir tareas diarias de forma intuitiva). Además, se incorporará materiales con interpretación en Lengua de Señas Peruana.

Este sector también señaló que para promover el aprendizaje de forma amena e interactiva, los dispositivos contarán con aplicativos como Graficadora, Oráculo Matemágico, Khan Academy y Thatquiz, para el área de matemáticas. Scratch Jr para programación. 3D Bones and organs, The mechanism of hearing, Acropolis interactive y PhET Simulations para el área de ciencia y tecnología, entre otras.

Finalmente, comunicaron que desde el 27 de julio se viene realizando distintos webinar dirigidos a docentes, directores, especialistas de Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL), Dirección Regional de Educación (DRE), Gerencias Regionales de Educación (GRE), acompañantes y asistentes técnicos de las regiones focalizadas, como Cajamarca, Huánuco, Loreto, San Martín y Ucayali.

El objetivo es brindar orientaciones pedagógicas relacionadas al aprovechamiento de las tabletas como herramienta educativa.

En estas sesiones están desarrollando temas como el aprendizaje digital, el uso y cuidado de la tableta, el uso del gestor de contenidos, la mediación y retroalimentación de las experiencias en entorno digital y la evaluación formativa en la modalidad a distancia. Indicaron que han tenido más de 4.500 participantes en cada uno de los webinar.

