Empresas de José Luna deben S/ 492.000 a AFP, ONP y EsSalud

El parlamentario José Luna Morales asegura que ya se ha desvinculado de las empresas de su familia, pero eso no borra las deudas generadas en perjuicio de sus trabajadores, cuando él se desempeñó como gerente general. Según el dominical Cuarto Poder, seis empresas de las que formó parte el legislador del partido Podemos Perú acumulan deudas por un total de S/ 491.949 por los conceptos de AFP, ONP, EsSalud y otros.

El dominical informó anoche que además de la empresa Escuela Internacional de Posgrado, cuyo caso ya fue hecho público, otras cuatro tienen deudas de aportes por concepto de AFP de los trabajadores. Se trata de la Universidad Privada Telesup, que adeuda S/ 27.039.

José Luna Moralesfue su gerente hasta febrero de este año. Asimismo, Sociedad Nacional de Telemática, Ciencias y Tecnología Asociados SAC, que registra deudas por la suma de S/ 21.261 soles. También se encuentra Telesup EIRL, que debe S/ 20.356; y finalmente Intur Perú EIRL, que adeuda S/ 9.611.

Se trata en todos los casos de aportes por AFP de los trabajadores, los mismos que no fueron efectuados. En total, estas deudas suman S/ 88.781.

Las deudas ante ONP

El historial sobre incumplimiento de pagos no termina ahí. Tres empresas también tienen deudas de aportes de los trabajadores ante la ONP, además de EsSalud y otros conceptos, hasta por S/ 403.169.

Se trata de la Sociedad Nacional de Telemática, que registra una deuda en etapa de cobranza coactiva por S/ 1.486 soles. A ello se suma una deuda de S/ 6.099 ante EsSalud y S/ 370.989 adicionales al Estado.

Asimismo, la Escuela Internacional de Posgrado registra deudas en cobranza coactiva ante la ONP, EsSalud y otros por un total de S/ 19.909.

Finalmente, la Universidad Ciencias de la Salud SAC de Arequipa, cuyo gerente general hasta fines del 2019 fue José Luna Morales, reporta una deuda coactiva de S/ 515 a la ONP además de S/ 3.703 a EsSalud y S/ 468 al tesoro público.

En buena cuenta, estas tres empresas, cuyo gerente fue hasta hace poco el legislador José Luna Morales, deben al Estado peruano la suma de S/ 403.169. Estas deudas se encuentran en la etapa de cobranza coactiva.

Si sumamos esta cifra a las deudas por concepto de AFP, las empresas de José Luna Morales registran una deuda total de S/ 491.950, en perjuicio de los trabajadores.

Miguel Pérez Arroyo, abogado del legislador Luna Morales, defendió la versión de que el congresista ya no forma parte de este grupo de empresas.

“Las deudas son existentes, no se puede tapar el sol con un dedo. Las deudas son existentes y las razones por las que no se hayan pagado tienen diez mil, no mil, diez mil explicaciones (…). Esas son decisiones que se quedan en el ámbito social y mercantil, que tienen que responderse desde el punto de vista societario y mercantil. No político, en absoluto”, expresó.

Incoherencias

José Luna Morales es uno de los principales promotores de iniciativas en el Congreso para la “devolución” de los aportes por concepto de ONP, a pesar de que cuando fue gerente de sus empresas incumplió con efectuar tales aportes.

El sábado último, el parlamentario de Podemos Perú José Luna Morales fue blindado por la Comisión de Ética del Parlamento, que decidió no investigarlo por el caso del incumplimiento de pagos por AFP de una de sus empresas.

