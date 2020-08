Somos Perú: “Vamos a darle la confianza al gabinete Martos”

El vocero de la bancada de Somos Perú, Rennán Espinoza, anunció que su agrupación política le dará el voto de confianza al primer ministro, Walter Martos, y al gabinete que preside.

Sin embargo, el parlamentario exhortó al Ejecutivo que cambie su estilo, corrija errores y sea más pragmático en la gestión de la pandemia de coronavirus en el país.

“Sí, vamos a darle la confianza [al gabinete Martos], es coherente y lógico siendo que no hay un cambio sustancial y es el mismo equipo, pues no hay ningún motivo por qué no dársela”, declaró el legislador a la Agencia Andina.

Espinoza acotó también que espera que Martos acuda al Legislativo el próximo 13 de agosto con planteamientos más precisos, condensados en un mensaje dedicado especialmente a la pandemia.

En ese sentido, el parlamentario de Somos Perú evidenció que aguarda un mensaje del primer ministro que se distinga del de su antecesor.

“Cuando se presentó el premier Cateriano yo le expresé que de las 46 hojas de su discurso dos se referían a la pandemia y 26 al tema económico. Nosotros creemos que debe haber un equilibrio entre ambas cosas. (…) ¿qué hacemos si no tenemos seres humanos en buen estado de salud?”, planteó el cuestionamiento el congresista.

Por otro lado, y en referencia sobre todo a la actuación del Parlamento, Rennán Espinoza sostuvo que la sesión del próximo 13 de agosto debe ser más breve ya que, en buena medida, es casi el mismo gabinete ministerial el que se presentará ante el Pleno.

El parecer del legislador coincide con algunas críticas dirigidas a la prolongada sesión en la que se evaluó el voto de confianza solicitado por Pedro Cateriano, entre el 3 y 4 de agosto pasado.

“Hemos estado mañana, tarde, noche y madrugada, entonces no le demos más tiempo a algo que ya está casi decidido. Deberíamos escuchar un mensaje corto e irnos al voto porque también los congresistas ya se han expresado, así que no hay que dedicarle más tiempo a esto”, indicó Espinoza.

