El congresista José Luna Morales de Podemos Perú asegura ser uno de los impulsores de proyectos de ley que plantean la devolución de los aportes a las AFP y ONP en beneficio de sus trabajadores. No obstante, el legislador lideró empresas que no han cumplido con depositar estos derechos laborales.

Según Cuarto Poder, el hijo de José Luna Gálvez, quien es dueño del partido político que integra, está vinculado a instituciones que adeudan los aportes a las cuentas de sistema privado y público de sus trabajadores.

“Es un mensaje claro y espero que desde Palacio de Gobierno estén viendo esta sesión, la ministra (Maria Antonieta Alva) tenga muy claro que si viene sin una respuesta clara a los hermanos de la ONP, este Congreso procederá a la interpelación como corresponde y luego a la censura por la parte que no puede ser inhumana”, dijo el parlamentario en el Pleno del Congreso del último viernes.

José Luna Morales y las empresas que no aportaron la AFP

De acuerdo a lo difundido por el dominical, desde el 2005 Luna Morales fue gerente general de empresas que en total deben S/ 88.781 de depósitos de las cuentas de AFP de sus trabajadores.

La primera es la Universidad Privada Telesup, con una suma impaga de S/ 27.039, entidad que lideró el parlamentario hasta febrero, luego de las elecciones del 26 de enero. La segunda es la Sociedad Nacional de Telemática, Ciencias y Tecnología Asociados S.A.C. con una deuda de S/ 21.261.

También la razón social Telesup EIRL, del que el legislador fue gerente entre setiembre y diciembre del 2019, tiene una deuda del mismo concepto por S/ 20.356. La compañía Intur Perú EIRL tampoco depositó S/ 9.611.

Estas se suman a la Escuela Internacional de Posgrado SAC que sigue debiendo S/ 10.510 de depósitos de las AFP, hecho ya conocido y por el que la Comisión de Ética Parlamentaria del Congreso rechazó abrir investigación en su contra.

Tampoco depositaron aportes de la ONP

Además de las deudas por AFP, las empresas de los dueños de Podemos Perú también deben dinero al Estado por concepto de ONP, EsSalud y al tesoro público. Son tres las compañías que le deben al Estado peruano S/ 403.169 en total.

Una de ellas es la Sociedad Nacional de Telemática que tiene una deuda total de S/ 378.574. La institución ha generado una deuda en cobranza coactiva de S/ 1.486 soles por aportes no pagados de ONP; S/ 6.099 a EsSalud; y otros S/ 370.989 al tesoro.

La Escuela Internacional de Posgrado no ha pagado S/ 19.909, del que S/ 5.121 es por deuda coactiva de la ONP, S/ 4.654 a EsSalud, y otros S/ 10.134 al tesoro público. La tercera razón social es la Universidad Ciencias de la Salud SAC, que ha generado una deuda total de S/ 4.686, de los que S/ 515 es por falta de depósitos de la ONP, S/ 3.703 a EsSalud y S/ 468 soles al tesoro.

“Las deudas son existentes, no se puede tapar el sol con un dedo. Las deudas son existentes y las razones por las que no se hayan pagado tienen diez mil, no mil, diez mil explicaciones. (...)Pero esas son decisiones que se quedan en el ámbito social y mercantil, que tienen que responderse desde el punto de vista societario y mercantil. No político, en absoluto”, declaró Miguel Pérez Arroyo, abogado del representante de Podemos Perú.

José Luna Morales calificó de “descuido administrativo” la retención de aportes de los trabajadores de una de sus empresas a las AFP y ONP, hecho difundido en mayo pasado. La Comisión de Ética archivó el caso por considerar que fue antes de ocupar el cargo de legislador. Tras conocerse los nuevos casos, las investigaciones dependerán de la posición que tome el grupo de trabajo parlamentario.

