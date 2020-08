Niegan voto de confianza y crisis del gabinete

Tal como se anunció antes de Fiestas Patrias, el gabinete ministerial, entonces presidido por Pedro Cateriano, se presentó ante el Congreso de la República el pasado lunes 3 de agosto para exponer la política general del último año de gobierno de Martín Vizcarra y pedir el voto de confianza.

Sin embargo, tras más de 20 horas de sesión, el Pleno del Parlamento decidió, por mayoría, negar la confianza al cuerpo ministerial, hecho que obligó la renuncia de todo el gabinete y el nombramiento de nuevos integrantes.

Antes de salir del hemiciclo, Cateriano Bellido manifestó que no se dejaba ser amenazado y que respetaría la decisión de la representación nacional. Horas después, ya durante el 4 de agosto, trascendió que se habría intentado negociar la remoción del ministro de Educación, Martín Benavides, a cambio de la investidura.

Esto último, fue ratificado por el propio entonces saliente exprimer ministro, quien manifestó que el presidente del Congreso, Manuel Merino, le dijo que “se cuestiona la presencia” de Benavides Abanto en el Gobierno.

“No se negocia”

A raíz de ello, y conocida la decisión de los parlamentarios, el jefe de Estado, en un mensaje a la nación, expresó que “la reforma universitaria no se negocia”, en referencia a que el titular de la cartera de Educación dirigió, antes de ser nombrado como ministro, la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

“No vamos a entrar en negociaciones a espaldas de la ciudadanía. Agradezco a Pedro Cateriano. Y me apena que el Congreso haya negado por primera vez en 20 años, la confianza a un gabinete formado hace menos de un mes”, dijo Vizcarra Cornejo en su pronunciamiento.

Días después, tal como lo señala la norma, tomó juramento a un nuevo gabinete ministerial, el cual ahora es presidido por Walter Martos. Martín Benavides fue ratificado en el Ministerio de Educación.

En respuesta, Merino de Lama dirigió una conferencia de prensa, evento en el que rechazó “enfáticamente cualquier insinuación de chantaje y/o negociación sobre el voto de confianza”.

Según dijo, se reunió en su despacho con Cateriano Bellido sin “nada bajo la mesa” y le expresó las debilidades que tenía su gabinete, las cuales las sustentó en tres opiniones, “que no eran poner en bandeja la cabeza de un ministro”.

“Tal vez pequé de ingenuo”

Otra de las expresiones de Pedro Cateriano que se difundieron tras la decisión del voto de confianza estuvo relacionada con la decisión de la bancada de Alianza para el Progreso (APP) de emitir, en bloque, sus votos en abstención.

Según dijo el exprimer ministro, el líder de APP, César Acuña, le dijo, por iniciativa propia, que lo apoyarían en su gestión sin condición alguna.

“Cuando yo inicié la ronda de diálogo, invité naturalmente a APP, al partido del señor Acuña. Él me felicitó y me dijo que me pidió que me iban a apoyar sin que yo le pidiera nada, planteara un acuerdo. Eso ocurrió”, manifestó.

Ante ello, Acuña rechazó haberle prometido en algún momento a Cateriano los votos de la bancada de su partido en el pedido de confianza ante el Pleno.

“En ningún momento le prometí los votos de confianza porque los votos no se negocian. Lamentablemente su discurso tan alejado de nuestra realidad no convenció a la bancada de APP así como a más de 90 congresistas de diversas bancadas”, escribió en su cuenta de Twitter.

“Vacancia presidencial”

A raíz de la negatoria del voto de confianza al gabinete ministerial, el congresista Jesús Arapa, de Acción Popular, manifestó que, si el presidente Martín Vizcarra “continuaba” con errores, “podría caber la posibilidad de una vacancia”.

“Si el presidente Vizcarra sigue equivocándose, no solamente en la conformación de un gabinete que sea de consenso de todo el país para luchar contra la pandemia, si sigue equivocándose de llevar una política de gobierno donde beneficia a unos cuantos grupos de poder y no a la gran mayoría del país, entonces, como una sanción del pueblo, podría caber la posibilidad de una vacancia presidencial”, declaró a RPP.

Consultado sobre esta afirmación, el vocero de Acción Popular, Otto Guibovich, negó que su partido haya tratado una posible vacancia en contra de Vizcarra Cornejo.

Héctor Becerril

El último miércoles 5 de agosto, el Poder Judicial dictó 36 meses de impedimento de salida del país en contra del excongresista fujimorista Héctor Becerril, medida cautelar que solicitó el Ministerio Público por presuntamente ser integrante de la organización criminal Los Temerarios del Crimen.

Dos días antes de esta decisión judicial, Becerril Rodríguez manifestó ante el juez Hugo Núñez Julca, titular del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, que no tiene ninguna intención de fuga del país, sino que busca que se aclaren las denuncias en su contra.

“La persona más interesada en que se esclarezcan estos hechos soy yo. Hace mucho tiempo vienen imputaciones contra mi persona sin ningún asidero legal. Solo dichos de personas y yo creo que esta es la gran oportunidad para que se comience, de una vez, a terminar con esta estigmatización que ha hecho conmigo”, expresó.

