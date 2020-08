La Comisión de la Ética Parlamentaria aprobó este sábado, por mayoría, investigar al congresista Jhosept Pérez Mimbela, integrante de la bancada de Alianza para el Progreso, por el insulto que lanzó en contra del presidente de la República, Martín Vizcarra, el último 5 de julio, durante la sesión del Pleno en el que se abordó la eliminación de la inmunidad parlamentaria y el antejuicio de altos funcionarios del Estado.

Esta decisión del grupo de trabajo que preside el legislador César Gonzáles, de Somos Perú, se produjo a raíz de 5 votos a favor y 2 abstenciones que emitieron sus integrantes sobre el informe de la secretaría técnica que recomendaba investigar a Pérez Mimbela al considerar que cometió una infracción al Reglamento de Ética.

PUEDES VER Guibovich: Martos debe explicar de qué manera se controlará la pandemia

Los parlamentarios que se abstuvieron de decidir fueron Tania Rodas, de Alianza para el Progreso, y Aron Espinoza, de Podemos Perú. Este último expresó durante la evaluación de la investigación que el ahora investigado legislador ya pidió las disculpas correspondientes.

“El mencionado congresista ya ha pedido las disculpas del caso, no es algo que haya querido hacer de forma premeditada. Ustedes decidirán a través de su voto”, manifestó Espinoza.

En efecto, en la sesión plenaria del pasado 31 de julio, Jhosept Pérez Mimbela expresó públicamente su lamento por su frase contra el jefe de Estado, casi un mes después de haberla realizado.

“Quiero aclarar que nunca tuve la mínima intención de ofender a nadie, mucho menos la investidura de nuestro presidente de la República, a quien guardo mucho respeto a pesar de fuertes discrepancias con su Gobierno. [...] Toda la vida siempre he asumido con responsabilidad mis actos y esta no será la excepción. Por eso pido disculpas públicas al presidente de la República, a mi partido Alianza para el Progreso, a ustedes mis colegas congresistas, al pueblo peruano y a quienes se sintieron aludidos u ofendidos. Es de varones reconocer errores. Por ende me pongo a disposición de la Comisión de Ética del Congreso”, dijo en aquella oportunidad.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacas de los temas que marcan la agenda nacional.