Sasieta exhorta al Congreso a dejar conflictos: “Una interpelación es muy difícil de procesar”

La flamante titular del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Rosario Sasieta, hizo un llamado a los integrantes del Congreso de la República para que dejen los conflictos con el Poder Ejecutivo, en referencia a las mociones de interpelación contra dos ministros que podrían aprobarse este viernes.

La abogada, quien fue congresista por Acción Popular en el 2005, juró al cargo el último jueves ante el presidente Martín Vizcarra y enfatizó que la cartera ministerial que preside no tendrá “colores políticos”.

Asimismo, cuestionó las mociones de interpelación que podría aprobarse este viernes en el Pleno del Congreso contra los ministros Martín Benavides, titular del sector de Educación, y María Antonieta Alva, de Economía y Finanzas.

“Las interpelaciones pueden ser merituadas por el Congreso, conversar, llegar a consensos, quizás hacer un tira y jala, pero realmente una interpelación en este momento es muy difícil de procesar emocionalmente, porque recién estamos reincorporándonos”, declaró Rosario Sasieta en entrevista con RPP.

Reiteró que estos mecanismos políticos deberían evitarse en un contexto como el actual, con la crisis nacional por la pandemia del nuevo coronavirus, enfermedad que ha provocado 455.409 de contagios y 20.424 fallecidos en el país.

“Y políticamente y, sobre todo, la ciudadanía quiere que todo marche ben. En el campo que yo tengo no existen colores políticos. ¿De qué lado estamos? El ciudadano quiere saber que estás de su lado para protegerlo y darle las herramientas para salir adelante,Salte del conflicto, de la controversia por lo menos durante la época de la pandemia. Ese en mi llamado muy respetuoso a todos y cada uno de los congresista de la República”, resaltó la ministra.

Sasieta: “Este ministerio no puede tener un color político”

Por otro lado, la nueva ministra de la Mujer agradeció al presidente Martín Vizcarra por haber confiado en ella para que lidere la cartera ministerial en medio de la pandemia que ha provocado mucha más vulnerabilidad en la población.

“Estamos para servir. Yo con la patria no me puedo jugar. Quiero agradecer al presidente de la República que me haya convocado para este cargo. No me podía negar. Este ministerio no puede tener un color político. Yo nunca he preguntado cual es su afiliación política cuando atiendo a una persona. Son hijos de la patria y la patria tiene que defenderlo. Sábados y domingos no existen, ese es el reto: 24 horas y 7 días a la semana. En esta pandemia tenemos que poner los reflectores en ellas (las mujeres)”, subrayó Rosario Sasieta.

