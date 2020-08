Pedro Cateriano duró 21 días en el cargo, luego que el Pleno del Congreso no le diera el voto de confianza ni al Gabinete Ministerial que lideraba. Al respecto, el periodista César Hildebrandt criticó su presentación, pero también a la calidad de parlamentarios.

En su columna semanal de Hildebrandt en sus trece, hizo un recuento del mensaje que dio el ex primer ministro para solicitar el voto de confianza. Asegura que el discurso era de u hombre que estaba pensando en candidatear a la presidencia del 2021, por no plantear objetivos a corto plazo, si no para un quinquenio.

No obstante, resaltó que, pese a la preparación de Cateriano Bellido, el mensaje era “una obra de Frankestein” con los retazos de cada ministerio, y que le “le faltaba algo”. Esto permitió que el Legislativo no lo respalde.

“Lo que faltaba era cordura. ¿Cómo podía haber 2 páginas dedicadas a la crisis sanitaria y 26 a la reactivación económica?”. La muerte era el tema, mister Cateriano. La muerte y cómo combatirla, arrinconarla. ¿Qué reactivación económica podía haber con este rebrote que aterroriza a la gente y que nos deja sin médicos, sin oxígeno, sin camas UCI?”, mencionó.

Pedro Cateriano solicitó el voto de confianza del Congreso el 3 de agosto.

César Hildebrandt reiteró que Cateriano Bellido debió haber tomado un rol centrista pero que tiene como prioridad la salud y el bienestar de la población por encima de la reactivación económica, principio que defendió.

“Se equivocó usted, señor Cateriano. Debió usted no darme la razón, dejarme colgado de la bocha y presentarse como un centrista al que le preocupa, primero que nada, la salud de los peruanos. (...) Se equivocó desde la derecha, señor Cateriano. Es que es peligroso militar en esos círculos. Para estar en ellos a plenitud hay que practicarse una lobotomía medianamente radical”, resaltó.

Hildebrandt: “El Congreso de hoy expresa el fracaso absoluto de la educación pública”

En esta misma línea, el periodista criticó a los nuevos integrantes del Congreso, señalando que tras escuchar sus intervenciones luego de la presentación de Pedro Cateriano se quedó preocupado por el futuro de su país.

“Después de escuchar a Cateriano, me quedé por ratos a escuchar la intervención de los congresistas. Tengo que decirlo, pocas veces me ha preocupado más el futuro de mi país. ¿Estos son los que reemplazaron a los mafiosos de la legislatura anterior? Es difícil definirlos si la entomología no es nuestra especialidad”, continuó en su columna.

“Con excepciones, son la prueba viviente de un país en trance de disolución cultural. el congreso de ayer era una reunión de bandas. El de hoy expresa el fracaso absoluto de la educación pública. El de ayer era un aquelarre. El de hoy expresa las vacaciones de la inteligencia”, subrayó Hildebrandt.

Pedro Cateriano informó que Manuel Merino le avisó que no había consenso para otorgar voto de confianza si es que no destituía a Martín Benavides del Ministerio de Educación.

Ante las características señaladas por el periodista agregó que pese a que el Parlamento es tan desacreditado para él, este pudo rechazar el pedido de confianza de Pedro Cateriano. Además, mencionó que el presidente Martín Vizcarra al continuar con gran parte del Gabinete Ministerial “acaba de apostar por lo mismo”.

“Lo peor es que ese Congreso, presidido por un matón salido de algún puerto malevo, ha podido argumentar que Cateriano no presentó un plan de urgencia para enfrentar la crisis que está matando peruanos a puñados diariamente. Lo peor es que un hombre inteligente y educado como Cateriano pudo ser desairado por un Congreso de tan baja estofa”, enfatizó César Hildebrandt.

