Para el exministro de Salud, la denegación del voto de confianza al Gabinete Ministerial de Pedro Cateriano solo ha ocasionado fracturar la lucha contra el avance del coronavirus en el Perú. No obstante, precisó que la posible designación de Walter Martos como el nuevo presidente de la PCM es esperanzadora.

Víctor Zamora explicó que han habido elementos que han generado la crisis política actual, pero manifestó que los líderes políticos deben de ser capaces de fomentar di´slogos y llegar a un acuerdo.

“Creo que el premier Cateriano aunque lo intentó no logró generar estos puentes con los distintos actores de la política que reclamaban quizás otro enfoque, quizás mayor énfasis (...) El mandato del ex premier era generar puentes, alianzas y desarrollar una agenda mínima de comunión, pero no lo hizo”, comentó.

PUEDES VER Piden un Pacto Perú entre el Ejecutivo y el Congreso

Ante el actual panorama, según el entrevistado, es necesario un pacto entre el Legislativo y el Ejecutivo que, posteriormente sea trasladado a las regiones, pues de lo contrario no se podrá encontrar una solución a la pandemia.

Por otro lado, Zamora recordó que, durante su gestión dentro del Ministerio de Salud, formó el equipo de Prospectiva, el cual tenía como meta recoger datos e interpretarlos. Asimismo, sostuvo que Perú fue uno de los pocos países en tener las cifras de contagios y muertes públicas, pese a que tenían algunas inconsistencias.

“En mi gestión abrimos todos los datos de Covid-19 (...) El ejercicio más que de transparencia es más que todo de recuperar datos que se van perdiendo en el camino”, explicó.

Por último, manifestó que es imposible regresar a una cuarentena a nivel nacional, pues algunas regiones del país no lo necesitan. Desde su punto de vista, se debería explorar la idea de ejecutar cuarentenas focalizadas dentro de Lima.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacas de los temas que marcan la agenda nacional.