RMP al Congreso: “Espero que decidan dejar de jugar contra el Perú” [VIDEO]

El Perú se encuentra, según cifras oficiales, en el puesto número uno en el mundo respecto a la letalidad del coronavirus, lo cual debería ser el centro de atención del Estado, sin embargo, la crisis política, tras la caída del gabinete de Pedro Cateriano ha cambiado el panorama.

RMP se refirió a la conferencia de prensa del presidente del Congreso, Manuel Merino, quien rechazó cualquier acusación de chantaje y aclaró que su reunión con el saliente premier fue para informarle sobre las debilidades del Gabinete Ministerial.

“Lo citó, era verdad y le dijo que no le gustaban los ministros. Lo único que agregó es que no es que no le gustara solo el ministro de Educación, sino que le disgustaban tres ministros: Economía y Trabajo”, comentó.

Por otro lado, el congresista de Acción Popular, Jesús Arapa, declaró que si el presidente de la República, Martín Vizcarra, no está a la altura de la situación podría ser vacado, lo cual minutos después fue rechazado por el partido político.

En la misma línea, RMP se refirió a César Acuña, quien afirmó que sí apoyaría a Pedro Cateriano, pero que nunca aseguró dar el voto de confianza.

“¿Qué gestión podía apoyar Acuña si es que no había confianza? No lo sé. Es bien raro lo que dice”, sostuvo.

Para la conductora de RTV, no tiene sentido decir que el voto de confianza fue denegado porque al Congreso le disgustó el discurso de Pedro Cateriano, pues el expremier Vicente Zeballos obtuvo la investidura, pese a los graves errores en su gestión.

“Espero cambie la actitud del Congreso, espero que decidan dejar de jugar contra el Perú. Hay intereses particulares como dijo el presidente (...) En política no hay casualidades”, acotó.

