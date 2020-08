Urresti: Continuidad de Benavides en Minedu es una excelente señal

El congresista Daniel Urresti de Podemos Perú expresó su conformidad con la ratificación de Martín Benavides como ministro de Educación.

En esa misma línea, Urresti reafirmó categóricamente que su bancada respaldará la labor de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) y los avances en la reforma universitaria que se han dado en favor de las universidades.

“Nos parece una excelente señal la continuidad en el cargo del ministro Martín Benavides, quien ha sabido constituirse en la figura impulsora de la Sunedu y de las mejoras en la educación superior”, manifestó Urresti en un vídeo difundido en sus redes sociales.

Asimismo, el también ex ministro del Interior contestó a las personas y medios de comunicación que aseguraban que Podemos Perú es una organización política “enemiga de la Sunedu” y que mas bien se abstuvieron de interpelar a Martín Benavides.

“Felizmente ya pocos siguen con esa perversa patraña y el Perú ya no les cree. Con los hechos hemos demostrado que no estamos contra la Sunedu. Por ejemplo, desde el 25 de junio Podemos Perú ya no tiene congresistas en la comisión de Educación y sobre la interpelación al ministro (Martín) Benavides nos abstuvimos”, expresó.

Por otro lado, el parlamentario Daniel Urresti saludó “la rápida recomposición” del Gabinete Ministerial con Walter Martos como nuevo primer ministro.

De igual manera, resaltó “el mensaje conciliador” del presidente de la República, Martín Vizcarra, quien convocó a las fuerzas políticas a dejar de lado las rencillas y trabajar en beneficio del país ante la crisis del nuevo coronavirus (COVID-19).

“Es muy positivo el llamado a acabar con la confrontación entre el Ejecutivo y el Congreso. La guerra que se está desarrollando no es entre nosotros, es contra el coronavirus que nos mata día a día. En estos momentos lo que el Perú necesita es comida, oxígeno, respiradores, camas UCI, trabajo y buena educación”, sostuvo.

