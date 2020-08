El tiempo pasa y la necesidad no aguanta

Escribe: Claudia María Hernández – Comunicadora en materia política y económica

Nuevamente una crisis de representación nos obliga a sincerar el panorama que varios se rehúsan a ver, pues va más allá de criticar – con mucha razón- al nuevo Congreso por el despropósito frente al país negando el pedido de confianza al Gabinete Cateriano; lo que en realidad se comenta es que ello corresponde a una catarsis de las fuerzas políticas ante un ánimo de concertación que sienten no es del todo legítimo por parte del presidente Martín Vizcarra.

De hecho, un sentir manifestado por representantes de varias bancadas es que hasta el ingreso de Pedro Cateriano al premierato, la articulación parlamentaria ha sido deficiente o inexistente. Es importante resaltarlo porque tal vez lo que faltó es tiempo y delegación del diálogo también a sus ministros. En anteriores gestiones, han sido todos los miembros de un Gabinete respondiendo a las exigencias de Presidencia y ojo, defendiendo sus espaldas a toda costa para garantizarse el camino a la gobernabilidad. Con tantos cambios en el Ejecutivo y personajes con poco liderazgo esto no se ha visto ahora y es un aspecto que Martín Vizcarra debe de tomar muy en cuenta para las nuevas designaciones.

Si la reforma universitaria y la permanencia del ministro de Educación fue determinante para la negativa del Congreso, eso se verá en las siguientes horas si como parte de la concertación se ratifica o no a Martín Benavides. Pero no nos limitemos a ese único análisis pues discrepancias hubo en otras carteras como la de Trabajo con el ingreso de un ministro falto de experiencia en la gestión pública y en medio de las circunstancias, con la mega responsabilidad de garantizar la reincorporación a 4 millones de peruanos para evitar mayor golpe social. Por otro lado la Ministra de Economía tiene buenas intenciones pero de la ejecución del gasto para bonos, subsidios y Reactiva (que sólo sirve si es sostenido en el tiempo) no hace resurgir a un país cuando lo que debe confesar MEF es si se tiene la ruta clara para la generación de más riqueza, no sólo desembolso. A ello se suma que el verdadero shock de inversiones tardará aún varios meses hasta que se culminen los expedientes técnicos de los proyectos asociados al G2G y la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios.

No hay tiempo y la necesidad no aguanta. Así que los que sostienen nuestras riendas deberán evitar que el fango de la crisis nos absorba, acompañándose de agudeza política para lograr entendimientos oportunos entre Gobierno, Ejecutivo y Congreso por lealtad al país no a sus intereses de campaña 2021.