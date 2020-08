El presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama, desmintió cualquier alusión de “chantaje” sobre el voto de confianza negado al gabinete de Pedro Cateriano y afirmó que dicho resultado no tiene nada que ver con la reforma universitaria.

“Quiero comenzar rechazando enfáticamente cualquier insinuación de chantaje o negociación sobre el voto de confianza. Tenemos que hacerlo porque el Perú merece respeto”, dijo Merino.

PUEDES VER Congresista Grimaldo Vásquez niega vínculo con el Movadef

Contó que tuvo la iniciativa de reunirse con Cateriano para expresarle “las debilidades” de su gabinete.

Detalló que conversó sobre el ministro de Trabajo, Martín Ruggiero, cuestionado por su falta de experiencia. Asimismo, de los titulares de Economía, María Antonieta Alva, y de Educación, Martín Benavides, sobre quienes existía solicitudes de interpelación.

PUEDES VER Congreso: Jorge Muñoz respondió por pozo donde falleció un menor

Reconoció que también se habló sobre el tema de los licenciamientos a las universidades.

Por otro lado, sostuvo que si no se dio el voto de confianza a Cateriano fue porque no convenció a la representación nacional respecto a cómo el Ejecutivo iba a enfrentar la pandemia.

Aseveró que la actual crisis del gabinete es culpa del presidente de la República, Martín Vizcarra, por su fracaso en los temas económicos y de salud. Incluso lo calificó de tener una “actitud irresponsable” al haber declarado, tras la denegación del voto de confianza, que no negociará la reforma universitaria.

“El voto fue en contra de la política fracasada de este Gobierno. Es el voto del provinciano que ve que su hermano no tiene oxígeno, no tiene medicina, no tiene camas UCI, de quienes no encuentran cómo recuperar su economía”, resaltó.

Exigió que este nuevo gabinete tenga el “expertise” para enfrentar la pandemia y la crisis económica.

“Siempre se reclamó tener un gabinete idóneo y a la altura de los graves momentos que el país atraviesa”, señaló.

Dijo que con las declaraciones de Vizcarra y Cateriano se pretende debilitar a los partidos políticos y confundir a la población. Acotó que, a menos de un año de las elecciones generales 2021, no es la forma de hacer política

Interpelaciones están vigentes

Merino de Lama sostuvo que la caída del gabinete no obedece a las interpelaciones de los ministros de Educación, Martín Benavides, y de Economía, María Antonieta Alva.

PUEDES VER Martín Benavides bajo la lupa: expertos analizan su permanencia como ministro de Educación

Explicó que ambos deberán pasar por el pliego de preguntas y, si no convencen al Parlamento, este tiene la potestad de censurarlos.

En el caso del ministro de Educación, se incluirá el tema de la tablets.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacas de los temas que marcan la agenda nacional.