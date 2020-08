Congreso del Perú

Por: Henry Cotos, María Elena Hidalgo y Carlos Rosales

Algunas votaciones fueron previsibles. Otras sorprendieron. Pero la abstención en bloque de los congresistas de Alianza para el Progreso (APP) tronó con fuerza. A tal punto que el expremier Pedro Cateriano insinuó que había sido engañado por el fundador y líder del partido, César Acuña Peralta. Lo cierto es que las 22 abstenciones de APP fueron determinantes para que Cateriano no consiguiera el voto de confianza. Y este no ha ocultado su enojo, decepción y condena. Los ha señalado con el dedo. Pero la legisladora Carmen Omonte Durand, en nombre de Acuña y de su partido, ha dicho que nunca se le dio cheque en blanco a Cateriano. Y que su versión es un intento de maquillar su derrota política.

"Cuando asume el cargo, Cateriano llama a César Acuña para coordinar con los representantes de las bancadas. Ahí es que compromete el apoyo, no de la bancada, sino del partido político a la gestión del Gobierno. Es lamentable que se pretenda maquillar una derrota con declaraciones falsas", dijo Omonte a La República.

“Debe haber más humildad de Cateriano para reconocer que fracasó en su pedido de confianza. Tiene que aceptar la actitud democrática del Congreso. Que sirva al país en otros espacios y no necesariamente en el cargo de premier”, señaló Omonte.

La legisladora señaló que tanto César Acuña como la alta dirección política del partido estuvieron al tanto de la decisión de la bancada de APP de votar en bloque por la abstención. Al parecer, influyó mucho la opinión de los parlamentarios del interior del país.

Sentido del voto

"Antes de votar, los congresistas de todas las regiones dieron su punto de vista sobre la presentación de Cateriano. Hubo una deliberación y finalmente la alta dirección aceptó la decisión de la bancada de no darle la confianza al premier", explicó.

La parlamentaria lamentó que se use la palabra chantaje cuando se habla de la negativa del voto de confianza a Cateriano y precisó no creer que la reforma universitaria sea el motivo de lo que decidió el pleno del Congreso.

La bancada del Frepap también definió su voto en contra en bloque. Los 13 legisladores, sin embargo, tuvieron motivaciones diferentes para negarle la confianza a Pedro Cateriano. En su caso, no fueron los supuestos intereses por tumbarse la reforma universitaria. Según el ex primer ministro, supuestamente actuaron por fanatismo religioso. Al respecto, la vocera del Frepap, María Teresa Céspedes, dijo que simplemente fueron consecuentes con lo que le dijeron a Cateriano cuando sostuvieron un encuentro con él.

“Rechazamos tajantemente esas afirmaciones y esas declaraciones que en nada ayuda a consolidar un país con una visión de futuro donde todos nos miremos con igualdad de derecho. Nosotros cuando nos reunimos con el señor Cateriano le hicimos ver algunos planteamientos. La idea era que él lleve un gabinete fortalecido. En este caso ya había observaciones sobre el ministro de Educación, de Trabajo, entonces en la reunión le planteamos varios puntos. Se lo hicimos ver al Gobierno desde la gestión del expremier Zeballos. Esto no se nos ocurrió de la noche a la mañana, fue parte de una evaluación”, manifestó la legisladora Céspedes.

La vocera del Frepap también cuestionó que el voto de su bancada fue parte de un chantaje y sustentó las razones por las que no le dieron la confianza a Cateriano.

"Él (Cateriano) vino al Congreso a dar cifras como si recién estuviese empezando el Gobierno, cuando ya estamos a un año de culminar. Necesitamos respuestas rápidas. Hay personas que se están endeudando de por vida por salvar a sus familiares y ellos son nuestra prioridad. Ahora sale el presidente (Vizcarra) a decir que hubo chantaje. ¿Para qué lo vamos a chantajear? Nosotros no necesitamos nada de ellos. Nosotros somos un partido político que trabaja para superar las dificultades", señaló la vocera Céspedes.

La bancada de Unión por el Perú (UPP) también rechazó entregarle la confianza al gabinete Cateriano virtualmente en bloque. De sus 12 integrantes, 11 votaron en contra y solo uno a favor.

Posición en contra

El congresista Rubén Ramos Zapana explicó por qué: "Nosotros estamos defendiendo una posición hace 20 años. Priorizamos políticas públicas sobre minería transnacional, pero el señor Cateriano ha señalado que la minería transnacional es una bendición y ha satanizado la minería informal. Sin embargo, los recursos que ingresan de la gran minería son una limosna para el país en comparación con sus ganancias. En cambio, en el caso de la minería informal casi el 100% se queda en el país. Entre otras cosas esa es la razón por la que votamos en contra del voto de confianza".

Los 7 congresistas del Frente Amplio igualmente sumaron sus votos en contra de ofrecer la confianza a Cateriano. La vocera de la organización, Rocío Silva Santisteban, desestimó que actuaran en beneficio de intereses particulares. Argumentó que tomaron la decisión por razones principistas.

Silva Santisteban negó que el Frente Amplio haya tenido conocimiento de presiones y recordó que votaron en contra de la interpelación de Martín Benavides, “porque estamos a favor de la Sunedu, si cesó universidades fue porque no cumplieron con los estándares”.

Aseguró que votaron en contra, debido a que de la propuesta de las políticas públicas de más de 40 hojas de Cateriano, "solo 2 hojas eran sobre la atención del Covid-19 y más bien defendía la minería, sin tener en consideración las certificaciones y llamando a los pedidos de documentación como tramitología y que se iban a simplificar las tramitologías".

La parlamentaria confesó que en su bancada se vieron sorprendidos.

"Pensamos que le iban a dar el voto de confianza a Cateriano. A las 6 a.m. nos quedamos sorprendidos. No sabíamos. En las votaciones siempre nos llaman al final, pero esta vez nos llamaron en primer lugar, porque sabían que íbamos a votar en contra, mientras que a los de AP los llamaban y no votaban", comentó.

Sin embargo, se ratifica en su voto pues considera que Cateriano es una persona que no tiene capacidad de autocrítica y ha demostrado que no está capacitado para llevar adelante la crisis.

"Cuando le preguntaron si puede hacer una autocrítica, respondió que los del Frepap son ignorantes, que los otros son radicales. La autocrítica es que todos lo atacan. Nos está dando la razón con su actitud", declaró.

La congresista del Frente Amplio añadió que el modo de hacer política de Pedro Cateriano no es posible en el Perú de la pandemia.

“Es increíble escuchar decir a Cateriano que vamos a salir de la crisis con la política de antes, justamente la política que nos llevó a la crisis”, expresó Silva Santisteban.

Posiciones diferentes en Fuerza Popular

En el caso de Fuerza Popular, 12 congresistas votaron a favor de la confianza y 2 en contra: Carlos Mesía y Martha Chávez.

El legislador Edward Zárate explicó por qué votaron a favor: "Las circunstancias por las que atraviesa el país nos hicieron reflexionar y concluir que no había espacios para contratiempos. La situación de la pandemia en el Perú nos hizo anteponer cualquier tipo de interés político".

Su compañero de partido, Carlos Mesía, afirmó: "Cateriano no convenció sobre cuál iba a ser el plan inmediato para enfrentar la pandemia y tampoco dijo nada de la reactivación económica. Además, es una persona muy confrontacional".

Datos

Silencio. Los congresistas de Podemos Perú Daniel Urresti y Carlos Almerí no respondieron a las llamadas de este diario.

Pandemia. La falta de atención a los enfermos de Covid-19 y las altas tasas de fallecimiento motivaron los votos en contra.

Conflicto. El irresuelto enfrentamiento de la población de Espinar contra la minería fue otro factor.

