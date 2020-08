Horas después de que el presidente de la República, Martín Vizcarra, ratificara a Martín Benavides como ministro de Educación, el partido político Alianza para el Progreso señaló que esa decisión “no será motivo” para que la bancada de esa agrupación no dé el voto de confianza al gabinete ministerial que ahora preside Walter Martos.

A través de su cuenta de Twitter, la agrupación política que preside César Acuña mencionó que reconoce el trabajo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), ente que lideró Martín Bustamante entre marzo del 2018 y febrero de este año; y afirmó que ayudará a “consolidar la reforma universitaria”.

“Reconocemos el trabajo de la Sunedu, porque asegura la calidad académica de nuestros futuros profesionales. Ayudaremos a consolidar la reforma universitaria. La ratificación del ministro de Educación no será motivo para no dar el voto de confianza a este nuevo gabinete”, escribió Alianza para el Progreso

Cabe mencionar que, el último martes 4 de agosto, la bancada de esta agrupación, cuyo vocero es el parlamentario Fernando Meléndez, emitió sus 22 votos en abstención sobre el pedido de voto de confianza por parte del entonces primer ministro, Pedro Cateriano.

Horas después de abstenerse, y ante la crítica, la bancada de esta tienda política argumentó su decisión al indicar que su voto dependía de que el mensaje de Cateriano Bellido debió abordar “un necesario sinceramiento de la situación de la pandemia” y “la presentación de una propuesta coherente y factible de lucha contra la pandemia y para la reactivación económica del país en lo que resta del actual periodo presidencial”.

Asimismo, casi en simultáneo, Pedro Cateriano declaró a diferentes medios de comunicación que César Acuña le había dicho que apoyarían su gestión y que esto no se vio reflejado en la votación de su bancada.

Guzmán: Congreso no tiene excusa para no dar la confianza al Gabinete Martos

“Cuando yo inicié la ronda de diálogo, invité naturalmente a APP, al partido del señor Acuña. Él me felicitó y me dijo que me pidió que me iban a apoyar sin que yo le pidiera nada, planteara un acuerdo. Eso ocurrió”, indicó Cateriano a Radio Santa Rosa.

César Acuña rechazó esas declaraciones.

